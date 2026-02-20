Er is een soort internationale Wet Van De Columnistiek die zegt dat iedere take die te taken is, getaket gaat worden en het bewijs daarvan wordt vandaag geleverd door Abdelkader Benali, een van de vele schrijvers in Nederland die juist beroemd zijn geworden ondanks hun boeken. In zijn column over de casus Van Berkel schobbedebonkt Benali van onnodig schapen bashen via Epstein, de Zuidas, Rutger Bregman en iets over vlotte babbels, mooie papieren en strakke pakken naar de conclusie dat Nathalie van Berkel juist ontzettend geschikt is als bestuurder.

"Ik wil de gekte rond Nathalie van Berkel omdraaien. Wat mij betreft is zij heel goed geschikt voor een zware positie. Iemand die, zonder haar studie te hebben afgemaakt, zo ver komt, presteert bovengemiddeld. Die heeft karakter, die heeft strategisch inzicht, die was zo druk bezig om ergens te komen dat er domweg geen tijd overbleef voor het opschonen van het cv. Zo iemand moet leiding geven aan al die mensen die over veel diploma’s beschikken, maar zich voor de rest op geen enkele andere manier weten te onderscheiden."

Ja Benali, bijna goed maat. Jammer dat het Van Berkel opeens aan strategisch inzicht ontbrak toen ze door de Volkskrant gevraagd werd naar haar opleiding. En ze had juist wel tijd voor het opschonen van haar cv, daar is de hele kwestie juist om begonnen. Laten we het eens omdraaien. Als dit de beste verdediging is die Nathalie van Berkel kan krijgen, dan moeten zijn zij en de mensen die haar op deze plek wilde zetten, misschien juist aan helemaal niemand leiding geven.