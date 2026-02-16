Wat zou het gemiddelde salaris zijn van iemand die een master bestuurskunde op universitair niveau aan de universiteit van Leiden heeft afgerond, versus iemand die alleen een studie op hbo-niveau heeft 'geprobeerd'? Geen idee, laten we het vragen aan onze beoogde staatssecretaris van Financiën! Nathalie van Berkel (bekend van het gedegradeerd worden door Jan Paternotte) vulde op haar cv in dat ze de master aan de uni deed, maarrrrr: "In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau en deed ze alleen mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master."

Het wordt nog lolliger: "Ook het hbo maakte ze niet af: ze haalde alleen haar propedeuse. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op Linkedin aangepast. (...) Op haar cv stond ook dat ze rechten aan de Erasmus Universiteit studeerde. Dat is wel zo, maar het lukte van Berkel niet om daar haar propedeuse te halen. De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde."

Ach ja, wat maken die bestwil-leugentjes ook uit als je een officiële regeringsfunctie gaat bekleden. Straks gaan we nog moeilijk doen over een datsja of over wat bonnetjes. Als je maar competent bent, nietwaar?