achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Beoogd staatssecretaris Financiën Nathalie van Berkel (D66) flufte cv op, 'heeft alleen havo en hbo-propedeuse'

Foto: Nathalie van Berkel (links), dromend van een universitair diploma

Wat zou het gemiddelde salaris zijn van iemand die een master bestuurskunde op universitair niveau aan de universiteit van Leiden heeft afgerond, versus iemand die alleen een studie op hbo-niveau heeft 'geprobeerd'? Geen idee, laten we het vragen aan onze beoogde staatssecretaris van Financiën! Nathalie van Berkel (bekend van het gedegradeerd worden door Jan Paternotte) vulde op haar cv in dat ze de master aan de uni deed, maarrrrr: "In werkelijkheid volgde ze deze studie op hbo-niveau en deed ze alleen mee aan een toelatingstraject voor de universitaire master."

Het wordt nog lolliger: "Ook het hbo maakte ze niet af: ze haalde alleen haar propedeuse. Na herhaaldelijke vragen van de Volkskrant afgelopen week over het waarheidsgehalte van haar opleidingen heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op Linkedin aangepast. (...) Op haar cv stond ook dat ze rechten aan de Erasmus Universiteit studeerde. Dat is wel zo, maar het lukte van Berkel niet om daar haar propedeuse te halen. De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde."

Ach ja, wat maken die bestwil-leugentjes ook uit als je een officiële regeringsfunctie gaat bekleden. Straks gaan we nog moeilijk doen over een datsja of over wat bonnetjes. Als je maar competent bent, nietwaar?

Tags: nathalie van berkel, d66, cv, staatssecretaris
@Mosterd | 16-02-26 | 09:29 | 673 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord

Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak

@Ronaldo | 03-02-26 | 10:25 | 241 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.