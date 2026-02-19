achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nieuwe Nathalie van Berkel: Eelco Eerenberg

Nathalie werd 'm nie, dus nu wordt het Eelco Eerenberg

Eelco Eerenberg is D66'er met de looks van een financiële superster

Over Eelco

University of Twente
MSc, Computer Science
2005 - 2010
Activiteiten en verenigingen: Inter-Actief, Overleg Studieverenigingen
Cum Laude afgestudeerd in de richting van information retrieval

University of Twente
BSc, Informatica
2002 - 2008
Activiteiten en verenigingen: Inter-Actief, Overleg Studieverenigingen
Cum laude afgestudeerd

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Gymnasium (VWO)
1996 - 2002

HIJ OOK AL

In zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn gezin op pad of luistert hij naar zijn grote held Bruce Springsteen.

Tags: eelco van eerenberg, nathalie van berkel, d66
@Mosterd | 19-02-26 | 12:31 | 281 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord

Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak

@Ronaldo | 03-02-26 | 10:25 | 241 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.