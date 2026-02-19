Nieuwe Nathalie van Berkel: Eelco Eerenberg
Nathalie werd 'm nie, dus nu wordt het Eelco Eerenberg
Over Eelco
University of Twente
MSc, Computer Science
2005 - 2010
Activiteiten en verenigingen: Inter-Actief, Overleg Studieverenigingen
Cum Laude afgestudeerd in de richting van information retrieval
University of Twente
BSc, Informatica
2002 - 2008
Activiteiten en verenigingen: Inter-Actief, Overleg Studieverenigingen
Cum laude afgestudeerd
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Gymnasium (VWO)
1996 - 2002
HIJ OOK AL
In zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn gezin op pad of luistert hij naar zijn grote held Bruce Springsteen.
