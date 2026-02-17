De vorige keer dat ze bij D66 een totale shitzooi van hun eigen integriteit maakte is nog helemaal niet zo lang geleden. Je had toen namelijk Frans van Drimmelen, die niet alleen vuistdiep in de partij zat, maar ook vuistdiep in een hele lelijke seksrel.

En nu dus gisteren. Terwijl de partij al eventjes wist (de Volkskrant was immers al ten minste vanaf 10 februari bezig met wederhoor) dat Nathalie van Berkel op ten minste één moment had gelogen over haar cv, bleef een scherpe veroordeling uit. Pas toen duidelijk werd dat de mediastorm niet ging liggen meldde Jetten dat Van Berkel zich zou terugtrekken, maar zei hij ook dat ze vooralsnog wel Kamerlid blijft.

En dat is toch eigenlijk volkomen van de pot gerukt.

Jetten benadrukte dat Van Berkel tegen D66 juist altijd transparant is geweest. Maar dat lijkt ons sterk. Echt transparant zijn is namelijk zeggen: hee moeten jullie horen, niet alleen heb ik eigenlijk alleen een havo-diploma, het is ook wel handig dat jullie weten dat ik in het verleden op mijn LinkedIn en op de site van de Algemene Bestuursdienst dingen gezet heb die niet kloppen. In dat geval lijkt het ons sterk dat mevrouw van Berkel, die volgens kuchende bronnen van bronnen van GeenStijl bij het UWV misschien wel de allerslechtste bestuurder was (en er is daar zware concurrentie) als nummer 2 op de lijst werd voorgedragen (en uiteindelijk op nummer 6 terechtkwam).

Wat waarschijnlijker is: Van Berkel heeft wel haar juiste cv aan de selectiecommissie van D66 laten zien, en bij die commissie is geen enkel belletje gaan rinkelen, ook niet toen op www.parlement.com Van Berkel doctorandus werd genoemd. Dan is ze dus niet helemaal transparant (wij zouden zeggen: helemaal niet) geweest, en kun je als partij beter afscheid nemen, zeker omdat Van Berkel juist zo graag zelf in de belangstelling wilde staan (zie de ontluisterende voorgeschiedenis van Het Artikel hierboven uitgelegd door Nathalie Righton).