Jan Paternotte duwt gekleurde vrouw van #2 naar #6 op @D66-kandidatenlijst 2025
Zin in de NRC-podcast die dit rechtpraat!
Voor je het weet staat er volgende ronde een heteroseksueel op 1. UWV-topvrouw Nathalie van Berkel ruilde begin augustus haar topfunctie in voor PLAATS 2, direct achter Jetten. Maar vervolgens werd er een op afstand bestuurbaar wagentje vol Jan Paternotte de fractiekamer binnengereden en is Van Berkel gevraagd optimistisch, daadkrachtig en met volle overtuiging te evacueren naar plaats 6. Met zo'n 11 zetels in de peilingen nog steeds wel verkiesbaar, maar voor een partij die zijn diversiteit toch vooral uit stockfoto-bibliotheken moet halen zien we uit naar het herstel van deze systeemfout.
Plaats 6 ook een onwijze eer!
Nummer 2 op de advieslijst van D66. Een onwijze eer 💚— Nathalie van Berkel (@Vanberkel2508) August 6, 2025
Ik zal me inzetten voor een overheid die mensen ziet. Die je ondersteunt als je pech hebt in het leven. En die je helpt om vooruit te komen.
Ik geloof dat het wél kan. pic.twitter.com/DZgnblRjea
Bio om 12:00 ook nog niet bijgewerkt
