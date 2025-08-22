Voor je het weet staat er volgende ronde een heteroseksueel op 1. UWV-topvrouw Nathalie van Berkel ruilde begin augustus haar topfunctie in voor PLAATS 2, direct achter Jetten. Maar vervolgens werd er een op afstand bestuurbaar wagentje vol Jan Paternotte de fractiekamer binnengereden en is Van Berkel gevraagd optimistisch, daadkrachtig en met volle overtuiging te evacueren naar plaats 6. Met zo'n 11 zetels in de peilingen nog steeds wel verkiesbaar, maar voor een partij die zijn diversiteit toch vooral uit stockfoto-bibliotheken moet halen zien we uit naar het herstel van deze systeemfout.