achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Jan Paternotte duwt gekleurde vrouw van #2 naar #6 op @D66-kandidatenlijst 2025

Zin in de NRC-podcast die dit rechtpraat!

Voor je het weet staat er volgende ronde een heteroseksueel op 1. UWV-topvrouw Nathalie van Berkel ruilde begin augustus haar topfunctie in voor PLAATS 2, direct achter Jetten. Maar vervolgens werd er een op afstand bestuurbaar wagentje vol Jan Paternotte de fractiekamer binnengereden en is Van Berkel gevraagd optimistisch, daadkrachtig en met volle overtuiging te evacueren naar plaats 6. Met zo'n 11 zetels in de peilingen nog steeds wel verkiesbaar, maar voor een partij die zijn diversiteit toch vooral uit stockfoto-bibliotheken moet halen zien we uit naar het herstel van deze systeemfout.

Plaats 6 ook een onwijze eer!

Bio om 12:00 ook nog niet bijgewerkt

Tags: D66, Jan Paternotte, Nathalie van Berkel
@Spartacus | 22-08-25 | 12:00 | 209 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.