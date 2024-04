Kansloos cabaret in de Kamer. Er was eens een transgenderwet die D66 wilde ombouwen, dat werd een wetsvoorstel dat na de val van het kabinet met veel drama en tranen van Lisa van Ginneken controversieel werd verklaard. Hartstikke goed nieuws voor de tegenstanders want dat betekent dat de wet pas na het aantreden van een nieuw kabinet ter sprake komt. Maar NSC en SGP wilden niet wachten en eisten dat Franc Weerwind zijn D66-wet nu al zou intrekken. Na hoofdelijke stemming vanmiddag is er een nipte Kamermeerderheid (73 vs.70) voor dat voorstel maar vanavond weigert Weerwind de motie uit te voeren en de wet in te trekken. EEN WET DIE DUS NIET EENS OP TAFEL LAG TOT NICOLIEN VAN VROONHOVEN STAMPIJ BEGON TE MAKEN. Sorry voor de stemverheffing maar zo schiet het allemaal voor geen meter op. Vrijdag buigt de ministerraad zich nog over de kwestie en dan zou Weerwind theoretisch zelfs kunnen opstappen. Onnodig spektakel terwijl er ook nog geformeerd moet worden. Q: Hoe staat het daar eigenlijk mee? A: Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf nemen na 15 mei de telefoon niet meer op.