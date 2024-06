De nieuwe coalitie wist het een jaar uit te stellen maar nu dankzij NSC en een ietwat tegenstribbelende VVD alsnog debat met Dilan Yesilgöz (en tóch ook Eric van der Burg) over haar duizenden nareizigers OP nareizigers die niet blijken te bestaan (dus niet de gewone nareizigers want dat zijn er ruim 10.000 per jaar). Ingewikkeld: maakte ze haar opmerkingen vorig jaar als minister of lijsttrekker/partijleider? De rol van de IND is ook belangrijk: die wist al dat de cijfers veel lager uitvielen maar waren dat vergeten te melden aan Yesilgöz en Van der Burg. La DY zal hoe dan ook heel veel sorry zeggen, gokken we zo. Want gisterenavond werd het wederom reherbevestigd: de cijfers die ze noemde waren NERGENS OP GEBASEERD. En als de komende uren blijkt dat ze willens en wetens heeft gelogen, is er een (kleine maar toch) kans dat Mark Rutte voor de laatste week van zijn kabinet nog een nieuwe minister van Justitie moet zoeken.

Update 16:44 - Podt & Piri ontstemd dat Van der Burg er ook is; ze willen Yesilgöz slopen en niemand anders. Maar kabinet gaat over eigen afvaardiging

Update 16:53 - Brekelmans (bekend van z'n trucjes om Caroline van der Plas zwart te maken) wil van Piri weten hoe zij de instroom omlaag wil krijgen. Bizarre verdediging van de VVD'er zegt ze terecht

Update 16:59 - SP'er Dijk wil weten waarom Yesilgöz nooit is teruggekomen op haar bewering terwijl er veel kansen waren

Update 17:01 - Koekkoek: Ze heeft alles en iedereen gemanipuleerd

Update 17:04 - Kersvers PVV'ster Marina Vondeling: Slordig maar geen politieke doodzonde. En dan het zinnetje: "Er is geen doofpot." Geinig, niemand had het tot nu toe over een doofpot

Update 17:08 - El Abassi (DENK) Als ze niet heeft gelogen is ze labiel. Als ze wel heeft gelogen moet ze weg

Update 17:14 - Brekelmans noemt de kwestie een bliksemafleider: “We kunnen er eindeloos over doorpraten maar de problemen zijn enorm. Er moet een debat komen om de instroom omlaag te brengen.”

Update 17:33 - Brekelmans inmiddels de boksbal van Yesilgöz. Enigszins murw gebeukt: "Het is niet goed om verkeerde cijfers te gebruiken"

Update 17:37 - Dieren wil excuses

Update 17:42 - Coalitiegenoot (voor nu) Don Ceder (CU): Het kabinet is NIET gevallen op nareis op nareis, da’s onzin. Maar hoe kan het dat later niemand heeft geprobeerd de juiste cijfers te krijgen, wil hij weten. En: is de IND qua cijfers politiek beïnvloed?

Update 17:47 - Olger van Dijk doet het debat namens NSC en niet Caspar Veldkamp die voor een meerderheid zorgde. Veldkamp wordt minister van Buitenlandse Zaken Van Dijk wil in ieder geval dat Yesilgöz de zaak gaat rechtzetten. Dat betekent dat ze straks een kniebuiging zal moeten doen

Update 17:54 - Eerdmans (JA21) noemt de zaak ‘ongelukkig’. Geen informatie achtergehouden. Wel een ‘iets te grote mond’

Update 17:58 - Keijzer gelooft het allemaal wel. "Tijd voor een blik op de toekomst"

Update 18:00 - Domineesverhaal van Bontenbal over de verschillen tussen liegen en onwaarheid spreken

Update 18:01 - Bosma schorst tot 19:00 uur. Na het diner mogen Yesilgöz en Van der Burg

Update 19:04 - Gedoetje, Podt & Piri wilden dus dat Van der Burg eerst spreekt maar daar hebben de stas en de minister geen zin in. Yesilgöz: "We hebben het gewogen en gaan het in deze volgorde doen"

Update 19:06 - Kamer wil toch eerst Van der Burg

Update 19:09 - Van der Burg: Er is absoluut geen politieke beïnvloeding geweest. (-) De IND moest HANDMATIG alle gestapelde nareizigers zoeken, daarom duurde het zo lang

Update 19:11 - De stas is woedend over de verwijten uit de Kamer aan het adres van de ambtenaren van Yesilgöz en hem: "Onze ambtenaren zijn heel hardwerkende degelijke mensen die niet in zijn voor politieke spelletjes"

Update 19:14 - Volgens Yesilgöz haalt een deel van de Kamer (bewust) haar rollen als minister en partijleider door elkaar. Dat gaat ze vanavond 'uit elkaar trekken'