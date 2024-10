Kijk mensen. Zo werkt het strengste asielbeleid ooit. Vroeger hadden we namelijk een minister van Asiel die de Spreidingswet, ook wel bekend als 'de Dwangwet', ging gebruiken om asielzoekers over gemeenten te verdelen. Daarna kregen we een minister die zei dat die Dwangwet nog wel een jaar of twee zou blijven gelden, want een wet intrekken duurt lang, bijna net zo lang als het inzetten als een superspoedwet omdat het echt nu nu nu crisis is. Maar nu is de zon weer gaan schijnen in Nederland en hebben we een minister die de Dwangwet tóch zo snel mogelijk gaat intrekken. Hatseflats. Zet daar maar een bordje van in je tuin.

UPDATE: Kamermeerderheid (inclusief NSC) tégen brodjesplan Faber