HOMMELES in Vak K over een boze brief van Italië en Denemarken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In die brief wordt het Hof aangesproken op het bemoeilijken van de uitzet van criminele asielzoekers. Marjolein Faber wil dat Nederland zich aansluit bij de kritische boodschap van de Italianen en Denen middels een handtekening van premier Schoof onder de brief, maar de rest van het kabinet ziet hier helemaal niets in. NSC-ministers vinden het een slecht plan en ambtenaren noemen de brief 'onrechtstatelijk', terwijl Faber en de PVV dus per se willen dat die brief ondertekend wordt. Het kabinet zou Italië en Denemarken nog gevraagd hebben om wat dingen in de kritische brief te wijzigen, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. Vorige week stelde Wilders al Kamervragen over de brief aan premier Schoof. Gedoe, gedoe, gedoe.