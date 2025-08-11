Plaatje is ook niet om aan te zien , maar is het strafbaar?

Kijk weed u (dit was een Wilders-imitatie): Wilders en beeldtaal is nooit een ontspannen huwelijk geweest. Het knappe is wel dat z'n visuele stijl zich niet per se laat plaatsen, omdat het niet louter kitsch en plat is. Het is een beetje wat er gebeurt als je AI vraagt de dubbele bodem van kitsch en plat af te tillen, om te kijken wat eronder ligt. Maar goed, nieuw Wildersproces dus. Veertien moslimorganisaties waaronder de regionale moskeekoepels (K9), Muslim Rights Watch, vrouwencollectief S.P.E.A.K., meldpunt Meld Islamofobie, Federatie Islamitische Organisaties en collectief Jonge Moslims stappen naar de rechter.

Advocaten Adem Catbas en Haroon Raza schrijven in hun aangifte de afbeelding "doelbewust ontworpen is om het wij-zij-denken te versterken en de haat jegens moslims te voeden." Je vraagt je soms af zo'n plaatje daar voor nodig is maar hey. Ze wijzen er vervolgens op dat de afbeelding doet denken aan de TWEEDE WERELDOORLOG en nazibeeldtaal:

"Het hagelt al lange tijd islamofobie in de Nederlandse samenleving (...). Het tolerantieniveau van Nederlandse moslims is als gevolg daarvan ongekend hoog, maar niet onbeperkt. (...) Ook destijds werden ‘zuivere’, blonde en jeugdige figuren – symbool voor het Duitse ideaal – scherp afgezet tegen vermeende ‘joodse’ figuren, die als dreigend, oud en onaantrekkelijk werden voorgesteld, precies zoals dat nu gebeurt met moslima’s die door hun religieuze hoofdbedekking visueel worden gekarakteriseerd als ‘de ander’”, staat in de aangifte. De advocaten wijzen erop dat ook in nazi-Duitsland „deze vorm van visuele ontmenselijking” cruciaal was voor het „normaliseren van collectieve uitsluiting of geweld."

Uitzonderlijk weinig zin in deze zaak en het discours er omheen.