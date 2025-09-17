achtergrond

Een mooie verzameling halfjes bij de rechtszaak tegen de XR-wappies

De toerenbegrenzer zit weer fraai in het rood bij de rechtszaak tegen een kluit XR-bravehearts die keer op keer de wet overtreden ten behoeve van hun intersectionele ingewikkeldheden. Zo is daar Chaja Schwencke, die tegenwoordig Sam heet, een fulltime vervelio die niet alleen voor klimaatrechtvaardigheid is, maar ook tégen Zwarte Piet, vóór Gratis Gratis Palestina en al die andere dingen die u wel kunt uittekenen, daarom meermaals willens en wetens de wet heeft overtreden en nu z.s.m. naar huis wil omdat ze 'stress' heeft. Maar natuurlijk prinses, gaat u maar lekker thuis op de bank liggen! Zo is daar Trees Lammers, Titten Trees, die naar eigen zeggen al '70 keer' is gearresteerd, de samenleving handenvol geld kost en dat zelf bijzonder grappig vindt. Is ook leuk hoor Trees! Zo is daar beroepsquerulant Martijn Dekker, de reeds tientallen keren opgepakte UvA-docent en BIJ1-maandverband, helemaal verdwaald in het complete ABC (antiracisme, BLM, Climate Justice, enz.). Martijn werd vroeger als laatste gekozen met gym en nu mogen we niet meer gezellig barbecueën - terwijl hij gewoon niet wordt uitgenodigd. Ook vermoeiend: Niels Moek, ook weer docent te Amsterdam, een gevoelige vrouwenman die als klein probleempje heeft dat hij bij vlagen hyperionagressief wordt. En dan is zo'n rechtszaak ook nog eens op een WOENSDAG. Terwijl iedereen moet WERKEN. Wat een ramp.

Tags: XR, rechtszaak, klimaat
@Mosterd | 17-09-25 | 17:00 | 106 reacties

