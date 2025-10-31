Ikbensophie Hermans heeft een tomeloze ambitie en wil de beste klimaatminister uit de geschiedenis worden. Haar ministerie kreeg om die reden zelfs 'Groene Groei' in de naam gekwakt als glanzend sierlint aan Sophies groene droom. Haar doel is het klimaat redden en daarom ging ze op een groene fatbike met een windmolenpark voor in de Noordzee op haar bagagedrage r in haar tassendrager langs allerlei grote bedrijven met de vraag of die haar willen helpen De Droom te verwezenlijken. Sophie kwam van een koude kermis thuis, zo blijkt nu uit haar Kamerbrief. Er is geen animo voor windparken op zee. Niemand doet eraan mee. Droom in duigen. Sophie kan wel janken, doet dat dan ook, voelt zich een nietsnut en huilt zichzelf in slaap, maar niet voordat ze, compleet radeloos, nog één wens doet aan het adres van De Goede Fee: "Lieve Goede Fee, verlos me van mijn wanhoop en laat mijn Groene Droom uitkomen, maak daartoe de volgende premier van Nederland een heuse klimaatdrammer." De Goede Fee lichtte op uit het donker, verscheen in een strak pak met prachtig gekamd haar en bleek een man. Hij tippelde op Sophies oor af en fluisterde: "Dan gaan we dat regelen."