Bent u een bedrijf en heeft u stroom nodig? Achteraan aansluiten alstublieft, er zijn er nog 14.000 voor u. Ja gaat lekker met de Groene Groei die ons bij monde van Ikbensophie Hermans was beloofd door Het Beste Kabinet Ooit. Zij laat de Kamer vandaag weten dat het dus juist NIET(!) zo lekker gaat met de energietransitie (stroomdossier HIER) en dat het daardoor ook niet zo lekker gaat met de economie. Als je jarenlang bedrijven richting verduurzaming jaagt is het misschien niet zo'n heel onaardig idee dat die stroom dan ook snel voor die bedrijven beschikbaar is, maar dat heeft deze klimaatminister helaas niet voor elkaar gekregen - de stroomrij is gegroeid van 11.000 bedrijven naar 14.000. In De Telegraaf zegt ze erover: "De drukte op het stroomnet is voor de hele energietransitie het allergrootste probleem. Het is niet eens een uitdaging meer, het is echt een probleem." En dan is het natuurlijk nog maar een kleine stap naar het woord CRISIS. Gelukkig maar dat onze stroom veruit de goedkoopste stroom van heel Europa is.