Het kabinet heeft ingestemd met de klimaatplannen van tassendrager Ikbensophie Hermans - voorstellen die nodig zijn om CO2-uitstoot te verminderen en klimaatdoelstellingen te halen. Paar puntjes: de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's wordt minder snel verhoogd, er moet een noodplan komen om het elektriciteitsnet uit te breiden en grote bedrijven die veel energie gebruiken krijgen soepsidie. Allemaal pappen & nathouden & stelt niks voor natuurlijk, want 'zo moet het klimaatdoel dat Nederland zichzelf heeft gesteld om de CO2-uitstoot met 55 procent te verlagen in 2030 ten opzichte van 1990, dichterbij komen'. DICHTERBIJ KOMEN. Bij de Volkskrant heerst dan ook een grafstemming: Robert van de Griend heeft zich opgesloten in zijn islamkast, vier anonieme redacteuren hebben zichzelf opgehangen in het trapgat en Yvonne Hofs hangt al een uur huilend aan de telefoon met Frans Timmermans. Allemaal vanwege het ANTI-KLIMAATBELEID. Heel erg interessant. En, wat doet ú eigenlijk voor het klimaat?