Hee de jaarstukken van Vervoerregio Amsterdam staan online. We doken erin en al snel wordt dan duidelijk dat, los van de bedrijfstechnische bullcrap, er maar één thema écht belangrijk is: het klimaat! Het is een van de twee grote opgaven waar de Vervoerregio voor zegt te staan (zie hierboven). Dat wordt in die stukken dan eens flink door wat politiek correcte prietpraat en de gebruikelijke angstporno over ondergelopen Noord/Zuidlijn-buizen gehusseld voor een in Amsterdam goed verkoopbaar klimaatsausje. Komt er natuurlijk ook iets over inclusiviteit langs - want sommige mensen mogen niet meereizen met of werken in het OV of zo - en dan heb je weer een jaarverslag af. Gemeente Amsterdam uitzinnig van vreugde, het is weer gelukt! Totale faalwethouder te Amsterdam en tevens voorzitter van de Vervoerregio Melanie ter Horst (bekend van falen) krijgt volgend jaar geheid een lintje. Klimaat dus en anders niets. Terwijl wij het Openbaar Vervoer in Amsterdam en omstreken toch ook kennen van een mishandeling hier of daar en van Erik de Zwart, maar ach, het klimaat zal het altijd winnen. Niet voor niets dat even fijntjes wordt benadrukt dat "We zullen moeten leven met de effecten van klimaatverandering". Om daarmee te leven waarschuwt de Vervoerregio voor grote herinvesteringen, waar veel geld voor nodig is. En ja dat kan maar een ding betekenen: hogere parkeertarieven!