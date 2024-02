Oké, toch nog even over die knip in de Weesperstraat. Dat Amsterdamse faalproject waarbij één van de drukste wegen van de stad een paar weken werd afgesloten, omdat onze hoofdstad auto's haat. Iedereen en zijn Amsterdammer voorspelde al dat dit project zou falen, maar gelukkig is er nu een evaluatierapport dat zwart-op-wit concludeert dat het project faalde. De drukte verplaatste zich simpelweg naar andere wegen, het aantal verkeersongevallen nam niet af, het aantal meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties nam juist toe, schoolreisjes gingen niet door en ondanks de misleidende smileys in de enquête was nog steeds een overduidelijke 74 procent van de respondenten ontevreden over dit flutexperiment. En dan hadden we ook nog de hulpdiensten die met langere aanrijtijden, dichte slagbomen en eigenwijze verkeersregelaars te maken kregen. Het goede nieuws is dat een definitieve knip hiermee van de baan is, maar het slechte nieuws is dat de verantwoordelijk D66-wethouder Melanie van der Horst gewoon mag blijven zitten en zich al opmaakt voor het volgende belabberd onderbouwde sociale experiment waar ze het gepeupel aan gaat onderwerpen. Heeft u al gehoord van 'de knijp', waarbij ze simpelweg een rijbaan weghaalt, maar niets aan de toestroom van verkeer doet? Amsterdam, u zou er maar wonen...