Klikkerdeklik. De Grote Weg Uit Amsterdam Kaart van De Rest Van Nederland
Nou jaa
Prachtige klikkaart voor mensen, die van klikken houden, in de online NRC vandaag. U kunt daarop precies zien hoeveel mensen het afgelopen jaar weggingen uit shithole gemeente Amsterdam (en tevens ook shithole gemeenten Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en naar een Leuke Gemeente in de Rest van Nederland verhuisden. En wat blijkt? Er gaan in Nederland veel meer mensen WEG uit de grote stad, dan dat er mensen NAAR de grote stad komen. In de grote stad komen er dan weer meer mensen uit het buitenland bij. En daarom kunt u in Amsterdam niet meer in uw Moerstaal een kopstootje bestellen. Maar u krijgt er wel heel veel voor terug!
Trend
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gewonde Gazanen WELKOM IN AMSTERDAM
'Zonder voorbehoud en met urgentie'
Fractievoorzitter CDA Amsterdam pleit voor MEER MEER MEER regenboogzebrapaden
Volt met de bijbel, iemand?
Wethouder GroenLinks 020 geeft dubieuze windsubsidie aan club van ex-wethouder GroenLinks 020
(die haar baan kwijtraakte vanwege dubieuze windmolenplannen)
Leerlingen Amsterdams enige islamitische school Haga Lyceum terroriseren buurt
Er gaan dus al jaren talloze dingen mis binnen die school (dossier), maar verrassend genoeg vertaalt zich dat ook naar misstanden buiten de school
Wethouder Pretpark Amsterdam: "Amsterdam is geen pretpark"
hahaha, autoluw in je broekje
Arbeidsinspectie over gemeente Amsterdam: beschermt medewerkers onvoldoende tegen ongewenst gedrag
En dat terwijl de gemeente Amsterdam een morele gidsgemeente is