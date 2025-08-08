achtergrond

Klikkerdeklik. De Grote Weg Uit Amsterdam Kaart van De Rest Van Nederland

Nou jaa

Prachtige klikkaart voor mensen, die van klikken houden, in de online NRC vandaag. U kunt daarop precies zien hoeveel mensen het afgelopen jaar weggingen uit shithole gemeente Amsterdam (en tevens ook shithole gemeenten Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en naar een Leuke Gemeente in de Rest van Nederland verhuisden. En wat blijkt? Er gaan in Nederland veel meer mensen WEG uit de grote stad, dan dat er mensen NAAR de grote stad komen. In de grote stad komen er dan weer meer mensen uit het buitenland bij. En daarom kunt u in Amsterdam niet meer in uw Moerstaal een kopstootje bestellen. Maar u krijgt er wel heel veel voor terug!

Trend

@Ronaldo | 08-08-25 | 10:40 | 284 reacties

Reaguursels

