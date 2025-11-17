Aan het eind van de dag is het leven een hoerenbuurt, maar je moet wel zelf de ramen exploiteren. Je hebt mannen die betalen om vrouwen op hun rug te krijgen, en mannen die over de rug van zowel die mannen als die vrouwen geld verdienen. Heel veel geld verdienen. Enter Pim van Burk. Die gaat namens de Amsterdamse tak van Volt (bekend van Europa en het Pieter Baan Centrum) de gemeenteraad in en is niet zomaar een pooier, maar een echte Volt-pooier: rijk, heel progressief en een beetje zeurderig. Dat maakt ons verder niet uit, wij discrimineren niet naar politieke voorkeur of geaardheid, een voeg is immers een voeg en een voeg verdient een veeg, hoeveel het ook kosten mag. Hup Pim; stem Volt!