achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Mooi en goed. VOLT Amsterdam gaat de raadsverkiezingen in met een pooier op #2

(Geil?)

Aan het eind van de dag is het leven een hoerenbuurt, maar je moet wel zelf de ramen exploiteren. Je hebt mannen die betalen om vrouwen op hun rug te krijgen, en mannen die over de rug van zowel die mannen als die vrouwen geld verdienen. Heel veel geld verdienen. Enter Pim van Burk. Die gaat namens de Amsterdamse tak van Volt (bekend van Europa en het Pieter Baan Centrum) de gemeenteraad in en is niet zomaar een pooier, maar een echte Volt-pooier: rijk, heel progressief en een beetje zeurderig. Dat maakt ons verder niet uit, wij discrimineren niet naar politieke voorkeur of geaardheid, een voeg is immers een voeg en een voeg verdient een veeg, hoeveel het ook kosten mag. Hup Pim; stem Volt!

Deuntje

Tags: volt, amsterdam, pim van burk
@Schots, scheef | 17-11-25 | 19:40 | 83 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.