Hadden wij even gemist omdat we als redactie-uitje een aura-reading ondergingen, maar gisteren was het verkiezingscongres van Volt. Lange tijd zat het zwaartepunt qua electorale geschiftheid in de FvD-hoek, maar daar lijkt nu langzaam verandering in te komen. Volt deed gisteren in ieder geval een dappere poging Lidewij en de haren links in te halen. Grote Kale Leider Kees van Lede zweept het publiek op een manier op die niet zou misstaan bij een meerdaagse conferentie van evangeliegemeenschap De Deur. "De symptomen van virale verbindingen, slaan over van persoon tot persoon, doormiddel van actie. Zodra jij iemand in actie ziet komen, dan heb je zelf de symptomen te pakken." De aanwezige De Correspondent-abonnees klappen hun handen stuk en knikken instemmend. Niet raar opkijken als vrouwelijke Volt-leden over een maand of negen op serieuze schaal beginnen te bevallen van babies die verdomd veel weghebben van Kees van Lede. (Ze hebben trouwens ook allemaal plannen voor Nederland)