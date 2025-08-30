Thierry Baudet draagt lijsttrekkerschap FvD over aan Lidewij de Vos
Later meer.
Vol vertrouwen draag ik het lijsttrekkerschap van FVD over aan @lidewij_devos. pic.twitter.com/Grdacvrlpf— Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 30, 2025
Thier komende verkiezingen op plaats twee (2,II). In de bovenstaande toelichting schrijft Thierry dat hij de groei van de partij in de weg zou staan, omdat hij "te veel een vrijdenker, te veel een flapuit" is, en daarmee "niet effectief meer" is "als gezicht van de partij".
Deze meid!
Reaguursels
