Thierry Baudet draagt lijsttrekkerschap FvD over aan Lidewij de Vos

Later meer.

Thier komende verkiezingen op plaats twee (2,II). In de bovenstaande toelichting schrijft Thierry dat hij de groei van de partij in de weg zou staan, omdat hij "te veel een vrijdenker, te veel een flapuit" is, en daarmee "niet effectief meer" is "als gezicht van de partij".

Deze meid!

Tags: Thierry, FvD, Lidewij de Vos
@Spartacus | 30-08-25 | 15:05 | 280 reacties

