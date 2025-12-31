Pittig bericht uit Düsseldorf, waar een Nederlander gisteren tijdens een taxirit flink onder vuur is genomen. Minstens twee personen doken plotseling op voor het voertuig en schoten er stevig op los, waardoor 10 kogels de taxi raakten, waarvan dan weer 9 aan de kant van de voorpassagiersstoel. Daar zou een 40-jarige Nederlander hebben gezeten wiens familie bekend is bij de politie, en die een Koerdische neef heeft die drugscrimineel is en momenteel een straf van circa 20 jaar uitzit. En niet zomaar een 40-jarige Nederlander, maar de influencer Cagdas Baybasin. De Baybasin-familie kent u mogelijk van misdaad, maar mogelijk ook van (tromgeroffel, komt-ie) de DEMMINK AFFAIRE. De oom van Cagdas is namelijk Hüseyin, die in 2002 door Nederland levenslang werd vastgezet voor moord, afpersing en drugshandel. Volgens Hüseyin zelf nam oud-topambtenaar Joris Demmink daarin het voortouw omdat Turkije hem chanteerde met pedofilie. Gisteren was in Düsseldorf een demonstratie om Hüseyin alsnog vrij te krijgen, die door zijn neefje Cagdas dus werd bezocht, waarna Cagdas werd beschoten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutters zouden zijn gevlucht in één auto.

Instant update Hüseyin reageert zelf op sociale media, is niet erg in zijn nopjes: "Vandaag hebben mijn broer Abdullah en andere vrienden en kameraden uit eigen initiatief een bijeenkomst georganiseerd voor het Nederlandse consulaat in Düsseldorf, zodat er een einde komt aan mijn gevangenschap. Nadat het evenement was afgelopen en iedereen met zijn auto was vertrokken, hebben twee eerloze, door honden verwekte lafaards op Çağdaş geschoten terwijl hij geparkeerd in zijn auto zat. Ik zal deze honden vinden. Dat is mijn woord. Iedereen die bij deze laffe, verraderlijke aanval betrokken is, zal van mij zijn antwoord krijgen. Deze plek hangt vol camera’s. Ik zal die honden vinden en hun bloedlijnen uitroeien, dat moeten ze goed weten. Ik geloof uit de grond van mijn hart dat Çağdaş zal herstellen. Laat iedereen die tot deze honden behoort, samen met hun hele geslacht, nu al maar gaan schuilen in welk hondenhok ze ook kunnen vinden. Het is onze eed aan Xwedan: ik zal jullie bloedlijn laten uitsterven."