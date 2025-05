Duitse politiek, altijd saai. OF NEE, toch niet. In een bizarre wenteling der gebeurtenissen is Friedrich Merz (CDU) zojuist in de Bondsdag NIET verkozen tot nieuwe bondskanselier. Hele bondsdag in chaos, denk je dan. Maar nee, zoals in de video hierboven te zien is werd de schok op zijn Duits geïncasseerd. Saai. Merz kreeg 310 stemmen voor, waar 316 benodigd zijn voor een benoeming als bondskanselier. Het is vooralsnog onduidelijk welke leden onverwacht tegen stemden. De fracties gaan nu in beraad over de eerste stemming. Voor het houden van een tweede stemming heeft de bondsdag 14 dagen tijd. CDU-prominent Jürgen Hardt opent aanval op tegen-stemmers in zijn partij. DAT WORDT VUURWERK! (niet echt)

Update: Duitse DAX zakt in.

Update: Vandaag geen nieuwe stemronde. Merz mag wachten.