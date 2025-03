LAUF FORREST LAUF! Het is over en uit voor het enige stukje nationale trots dat Duitsland zichzelf de afgelopen 50 jaar gunde naast bier zuipen in Lederhosen: het (slecht) nasynchroniseren van alles wat anderstalig is. Het dubben van films, series of nieuwsfragmenten vinden we hier maar vreemd. En terecht. Je moet er toch niet aan denken dat je The Wolf of Wall Street kijkt en een in jarretels gehulde Margot Robbie een hotelkamer in ziet lopen, om vervolgens het zeurende stemgeluid van Georgina Verbaan uit haar mond te horen. Duitsers zijn echter niet anders gewend dan dat Arnold Schwarzeneggers slagzin in Terminator "Ich komme wieder" is en dat Bruce Willis de grote ster is van de franchise 'Stirb Langsam'. Om de media heen is een hele industrie gebouwd van mensen die bekend staan als 'de Duitse stem van Leonardo Dicaprio' of zelfs 'de Duitse stem van Donald Trump'. Een paar jaar geleden voltrok zich binnen die industrie nog een kleine crisis toen de Jurgen Kluckert, de Duitse stem van Morgan Freeman, stierf. Die crisis valt in het niet bij de dreiging vanuit AI. De 'Duitse stemmen van...' zijn als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten (en dat doen ze) binnen een paar jaar werkloos. De techniek is nog niet vlekkeloos, maar dankzij AI is het nu al mogelijk om stemgeluiden in iedere mogelijke taal te laten spreken én de beweging van de mond aan te passen naar de gekozen taal. Het cliché dat er bij Duitse nasynchronisatie plusminus 10 seconden tussen tekst en het bewegen van een mond zitten, is dan voorgoed verleden tijd. Dan is er geen apart Duits stemgeluid voor iedere Amerikaan meer nodig, dan spreekt iedere Amerikaan binnen een paar seconden vloeiend Duits. De Duitse stemmenindustrie is als noodkreet met een awareness-actie begonnen, een teken aan de wand dat het snel gedaan zal zijn met de sector. Ach. Die maffe moffen. Gelukkig kunnen ze straks allemaal het leger in.