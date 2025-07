Leefregel: je moet wel weten wanneer je je bek moet houden. In elke schoolklas en elke collegezaal zit altijd een zelfvoldane kneus die om de haverklap zijn vinger opsteekt om vervolgens alle aanwezigen te vervelen met zijn kennis. Zulke types worden doorgaans dusdanig gepest dat ze vanzelf filosofie gaan studeren en verdwijnen naar de marges van de maatschappij, maar een enkeling zwemt dwars door de mazen heen en blijft de rest van zijn door kleinburgerlijkheid getekende leven iedereen gijzelen met zijn bemoeizucht. Dat brengt ons bij Knokke-Heist, een Vlaamse badplaats waar jonge mensen naar toe trekken om te hoeren, snoeren en koeltoeren. Op de een of andere manier vooral populair onder rijkeluiskinderen uit Amsterdam en het Gooi, met ouders die genoeg poen hebben om zich door niemand het zwijgen te laten opleggen. Mensen die als ze ergens geen gymnasium-advies voor Lodewijk of Roderick kunnen kopen gewoon van privéschool wisselen en het daar opnieuw proberen. Afijn, hun kroost zuipt zich in België aan gort en dat moeten ze vooral blijven doen, alleen hebben ze dus papa's en mama's DIE DIT SERIEUS DOEN: