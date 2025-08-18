Art Rooijakkers weg bij Nieuws van de Dag vanwege rechtse koers van rechts programma
Thomas van Groningen wordt de nieuwe vaste presentator van #nieuwsvandedag. Art Rooijakkers heeft eerder besloten te stoppen met de presentatie van het programma.@TvanGroningen: "Ik geloof heel erg in Nieuws van de Dag als programma en heb er heel veel zin in!" pic.twitter.com/S34YMdXg8T— Nieuws van de Dag (@Nieuwsvandedag_) August 18, 2025
Vlaminator told you so
Onbedoeld zet dit ook meer druk op Art Rooijakkers om een keuze te maken over zijn toekomst bij dit programma. https://t.co/RNkJKiJWT4— Victor Vlam (@VictorVlam) August 11, 2025
