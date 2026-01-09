Slachting in Iran, 'tientallen doden' nadat regimeboeven vuur openen op demonstranten, Trump zinspeelt op einde Khamenei
🚨 It’s 1:00 a.m. in Iran. Here are my 15 key observations from Day 12 of nationwide protests [January 8]:— Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026
1️⃣ The largest anti-regime protests of the Islamic Republic’s 47-year history unfolded on Day 12. When aggregated nationwide, turnout reached multi-million levels.
2️⃣… pic.twitter.com/JmdnJjCETp
De massale protesten in Iran waren reden genoeg voor een tweede dagjournaal hier op de GeenStijls, maar waar gehakt worden vallen spaanders: op internet momenteel berichten en beelden over / van tientallen doden na nachtelijke slachtpartijen door de regimetroepen. Het momentum ligt immers bij de demonstranten en de zwartbaarden begrijpen dat dit het moment is om te voorkomen dat de opstand uitgroeit tot revolutie. Het internet werd eruit getjoept en in meerdere steden werden demonstranten overhoop geschoten, zoals in Fardis: "The shooting started after the Islamic regime’s security forces brought in a machine gun mounted on a Toyota in the city of Fardis." Op NSFW-beelden zijn meerdere lichamen te zien, berichten variëren van tien doden tot meer dan vijftig doden. Er werd naar de harde hand gegrepen in reactie op een avond met massale protesten, aanvallen op regimekantoren en brandende politiegebouwen. Ondertussen zinspeelt Donald Trump op het einde (en de vlucht, mogelijk naar Moskou) van de grootayatollah. Het is tijd.
Update 11.00 - Kijk aan, Khamenei reageert. Alles is eigenlijk de schuld van: Trump. Die heeft genoeg problemen in eigen land en kan zich beter daar op focussen. Altijd slim, om een man die van ijdelheid en impulsen aan elkaar hangt nog verder uit te dagen. Voorts: "Everyone should know: the Islamic Republic has come to power through the blood of hundreds of thousands of noble human beings." Dat weten we, goorlap.
Update 11:30 - "Faytuks Network has visually confirmed 68 protest-related deaths in Iran since the unrest began. The true toll is likely higher."
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026
Massacre in Iran! Witness says 50+ anti-regime protesters were shot dead.
The shooting started after the Islamic regime’s security forces brought in a machine gun mounted on a Toyota in the city of Fardis. pic.twitter.com/3c5arc1N5b
NSFW
Dit is geen stampede meer, Donnie
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) January 9, 2026
The crowds are massive. There have been people killed, but it’s more from death by stomping. It’s people running in a certain direction. They know it’s a stampede, I guess the best word.
You talk about stampede for cattle — the people are stampeding, and you are… pic.twitter.com/TqavdQLbBt
Kaartjes
Today in Iran's Protest Movement:— Critical Threats (@criticalthreats) January 9, 2026
The regime has likely determined that the current protest movement represents an extremely dire security threat, and the regime has intensified its crackdown accordingly, including by taking the rare step of using the Islamic Revolutionary… pic.twitter.com/Dz5WNhCCeF
GeoConfirmed Iran.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) January 8, 2026
The build-up of protests is clearly visible on our map. (Yellow)
Every pin on this map is accompanied by the corresponding footage and its geolocation. Just click on a pin to view it.
You can also use the time slider. Create a video using the play button… pic.twitter.com/lmNYaUwzSN
Het is overduidelijk nog geen revolutie, maar krijgt steeds meer de potentie om daarin uit te monden