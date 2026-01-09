De massale protesten in Iran waren reden genoeg voor een tweede dagjournaal hier op de GeenStijls, maar waar gehakt worden vallen spaanders: op internet momenteel berichten en beelden over / van tientallen doden na nachtelijke slachtpartijen door de regimetroepen. Het momentum ligt immers bij de demonstranten en de zwartbaarden begrijpen dat dit het moment is om te voorkomen dat de opstand uitgroeit tot revolutie. Het internet werd eruit getjoept en in meerdere steden werden demonstranten overhoop geschoten, zoals in Fardis: "The shooting started after the Islamic regime’s security forces brought in a machine gun mounted on a Toyota in the city of Fardis." Op NSFW-beelden zijn meerdere lichamen te zien, berichten variëren van tien doden tot meer dan vijftig doden. Er werd naar de harde hand gegrepen in reactie op een avond met massale protesten, aanvallen op regimekantoren en brandende politiegebouwen. Ondertussen zinspeelt Donald Trump op het einde (en de vlucht, mogelijk naar Moskou) van de grootayatollah. Het is tijd.

Update 11.00 - Kijk aan, Khamenei reageert. Alles is eigenlijk de schuld van: Trump. Die heeft genoeg problemen in eigen land en kan zich beter daar op focussen. Altijd slim, om een man die van ijdelheid en impulsen aan elkaar hangt nog verder uit te dagen. Voorts: "Everyone should know: the Islamic Republic has come to power through the blood of hundreds of thousands of noble human beings." Dat weten we, goorlap.

Update 11:30 - "Faytuks Network has visually confirmed 68 protest-related deaths in Iran since the unrest began. The true toll is likely higher."