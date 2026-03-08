achtergrond

De GeenStijl Ramadan Tegel voor het origineelste haakje om het in de media eens een keer over dat ondergeschoven kindje van alle vastenmaanden namelijk de ramadan te hebben, is gewonnen door Rijnmond met een interview van een 20-jarige Schiedammer die is opgevoed door traditioneel Chinese ouders maar zich daarna tot de islam bekeerde. Een bekeerde Chinees. Dat hadden we nog niet. De jury heeft met veel genoegen kennis genomen van kritische beschouwingen als "Op een zonnige woensdagmiddag komt Sam met een brede lach op zijn gezicht de moskee uitlopen. Hij heeft het middaggebed net achter de rug", maar ook voor theologisch-inhoudelijke overwegingen zoals: "Sam koos ervoor om de woorden in zijn eigen kamer uit te spreken. Maar wel met een bijzonder randje: hij streamde zijn bekering live op TikTok". Dat is doorvragen, dat is reflecteren, dat is het soort ramadanjournalistiek waar in deze ingewikkelde tijden behoefte aan is. De jury van de GeenStijl Ramadan Tegel gelooft dat verschillende perspectieven leiden tot betere journalistiek, neemt dan ook notie van het feit dat het interview is afgenomen door een non-binaire journalist, maar blijft erbij dat kwaliteit altijd de doorslag geeft in de strijd om welke redactie het diepst door de hurken voor diep-conservatieve overtuigingen die uit de mond van de autochtone bevolking steevast voor landelijke verontwaardiging zorgen. De tegel wordt, in overleg met de winnaar, ergens dezer dagen op een passief-agressieve wijze bezorgd met de tekst "JULLIE KUNNEN BETER" erbij.

