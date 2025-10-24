Gompie dan zit je wel tussen wal en schip zeg. Aan de ene kant heb je verschrikkelijke hoeveelheden (al dan niet institutionele) islamofobie, aan de andere kant heb je, nu ja, islam. Want als je dat heel letterlijk neemt blijk je niet te mogen stemmen, ofzo, vindt de ene, ongetwijfeld goed ingevoerde stroming. Uiteraard zijn er vast ook goed ingevoerde stromingen die wat anders beweren maar dat beschouwen we hier even als de mening van een vrouw in Afghanistan: doet er niet toe. Hoe dan ook, de strijders van Moslims In Dialoog, bekend van ongewapend verzet tegen Sinterklaas, zijn onlangs in ongewapend verzet gekomen tegen de verkiezingen aanstaande week. Dat verzet uit zich in een ketting-appje, dat dan weer in handen is van de T. "De moslim die nadenkt, houdt zich verre van dit duivelse theater genaamd democratische verkiezingen." Wat een verschrikkelijk nieuws, hoe moeten we het nou doen straks zonder dit altijd gezellige geluid in ons parlement?