achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Radicale moslims roepen elkaar op: ga vooral niet stemmen, is haram

Goed maar hoe zit het dan met die politieke islam

Gompie dan zit je wel tussen wal en schip zeg. Aan de ene kant heb je verschrikkelijke hoeveelheden (al dan niet institutionele) islamofobie, aan de andere kant heb je, nu ja, islam. Want als je dat heel letterlijk neemt blijk je niet te mogen stemmen, ofzo, vindt de ene, ongetwijfeld goed ingevoerde stroming. Uiteraard zijn er vast ook goed ingevoerde stromingen die wat anders beweren maar dat beschouwen we hier even als de mening van een vrouw in Afghanistan: doet er niet toe. Hoe dan ook, de strijders van Moslims In Dialoog, bekend van ongewapend verzet tegen Sinterklaas, zijn onlangs in ongewapend verzet gekomen tegen de verkiezingen aanstaande week. Dat verzet uit zich in een ketting-appje, dat dan weer in handen is van de T. "De moslim die nadenkt, houdt zich verre van dit duivelse theater genaamd democratische verkiezingen." Wat een verschrikkelijk nieuws, hoe moeten we het nou doen straks zonder dit altijd gezellige geluid in ons parlement?

Tags: 29 oktober, islam, democratie
@Schots, scheef | 24-10-25 | 21:00 | 101 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.