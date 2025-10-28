achtergrond

Goedemorgen LAATSTE CAMPAGNEDAG

Vanavond het NOS-slotdebat en daarna bent u helemaal op eigen kompas aangewezen

Nog 1 dag om verkiezingsbeloften tegen beter weten in te verwarren met aanstaand beleid. Om te geloven dat het gehele middenveld niet gewoon een grote eenpartijstaat vormt. Jetten spreekt hetero, "iets meer honger in Afrika", CU's twijffellijn, XR's Hannah Prins politiek duider bij Jinek. Nog 1 dag peilen in plaats van exit-pollen, en over een jaar weer! De meest recente peilingen zijn van afgelopen zaterdag, en krijgen later vandaag nog een laatste update. Maar de beste exit-polls krijgt u sowieso morgenavond LIVE BIJ ONS.

Jetten code-switcht naar hetero!

Morgenavond LIVE

Tags: campagne, verkiezingen, democratie
@Spartacus | 28-10-25 | 08:30 | 378 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

