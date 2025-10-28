Nog 1 dag om verkiezingsbeloften tegen beter weten in te verwarren met aanstaand beleid. Om te geloven dat het gehele middenveld niet gewoon een grote eenpartijstaat vormt. Jetten spreekt hetero, "iets meer honger in Afrika", CU's twijffellijn, XR's Hannah Prins politiek duider bij Jinek. Nog 1 dag peilen in plaats van exit-pollen, en over een jaar weer! De meest recente peilingen zijn van afgelopen zaterdag, en krijgen later vandaag nog een laatste update. Maar de beste exit-polls krijgt u sowieso morgenavond LIVE BIJ ONS.