Goedemorgen LAATSTE CAMPAGNEDAG
Vanavond het NOS-slotdebat en daarna bent u helemaal op eigen kompas aangewezen
Nog 1 dag om verkiezingsbeloften tegen beter weten in te verwarren met aanstaand beleid. Om te geloven dat het gehele middenveld niet gewoon een grote eenpartijstaat vormt. Jetten spreekt hetero, "iets meer honger in Afrika", CU's twijffellijn, XR's Hannah Prins politiek duider bij Jinek. Nog 1 dag peilen in plaats van exit-pollen, en over een jaar weer! De meest recente peilingen zijn van afgelopen zaterdag, en krijgen later vandaag nog een laatste update. Maar de beste exit-polls krijgt u sowieso morgenavond LIVE BIJ ONS.
Jetten code-switcht naar hetero!
Dit doet gewoon pijn aan je oren. How low can you go? Proberen een puntje te scoren over de rug van een vrouw. Goed dat de presentator het benoemt voor wat het is: oversneden seksisme. pic.twitter.com/ixsjiHoRDJ— Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) October 27, 2025
