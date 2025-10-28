achtergrond

Maar als wat gaat u met Halloween?

Heel benieuwd

Als de Hindoëistische burgeroorlog op goddomme Diwali zelf

Als normale politiek

Als MARX FLUTTE

Als veranderd stemgedrag

Als normale vrouw

Als GroenLinks-PvdA-zweeflijn

Als CU-twijfellijn

Als objectief politiek commentator (Hannah Prins van XR)

Als heteroseksuele Rob Jetten

Als iets meer honger in Afrika

Als volkse beeldpolemiek

Als de échte admiraal en Cortana

Als witte privilege Mandami

Als Megajew

Tags: halloween, verkiezingen, verkleding
@Spartacus | 28-10-25 | 20:00 | 72 reacties

