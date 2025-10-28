Maar als wat gaat u met Halloween?
Heel benieuwd
Als de Hindoëistische burgeroorlog op goddomme Diwali zelf
Yernaz, wablieft? https://t.co/1S8Dp7qncG pic.twitter.com/0hEUm6BNuF— Shashi Roopram (@ShashiRoopram) October 20, 2025
Als normale politiek
De normale politiek heeft alle beslissingen overgeheveld naar Brussel en de rechtbank, waardoor ons land onbestuurbaar is geworden. https://t.co/pqz7QpTR5d— Bart Drenth (@bartdrenth) October 28, 2025
Als MARX FLUTTE
Als veranderd stemgedrag
Voel je stemgedrag veranderen. pic.twitter.com/zRWUutgNu0— Honest broker / 誠實經紀人 (@JeroenvanH) October 28, 2025
Als normale vrouw
If AMERICAN PSYCHO featured a female lead they would just call it NORMAL WOMAN. https://t.co/kNQ2bkvFD4— Jarvis (@jarvis_best) October 28, 2025
Als GroenLinks-PvdA-zweeflijn
Twijfel je nog over je keuze? App ons op de Zweeflijn! 📱— GroenLinks-PvdA (@gl_pvda) October 28, 2025
Ons team van vrijwilligers zit de hele dag voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.
Stuur een appje via https://t.co/GWMPb2JTxi of het telefoonnummer: 0639827986. pic.twitter.com/0NZsofZ3Rg
Als CU-twijfellijn
Weet je nog niet op wie je gaat stemmen?— ChristenUnie (@christenunie) October 27, 2025
Je kunt terecht bij onze TWIJFELLIJN. 📱
Ons team zit klaar om je verder te helpen met uitleg en verdieping.
Ga naar https://t.co/vrvWhGsWkN pic.twitter.com/9gS0iY1ow2
Als objectief politiek commentator (Hannah Prins van XR)
‘Jongeren willen dat dingen gaan veranderen.’— Caroline Verduin (@CarolineVerduin) October 27, 2025
En Jetten laat het zien.
Het kan wél!#eenvandaagdebat pic.twitter.com/M1F0Hom6LC
Als heteroseksuele Rob Jetten
Dit doet gewoon pijn aan je oren. How low can you go? Proberen een puntje te scoren over de rug van een vrouw. Goed dat de presentator het benoemt voor wat het is: oversneden seksisme. pic.twitter.com/ixsjiHoRDJ— Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) October 27, 2025
Als iets meer honger in Afrika
“Dan hebben ze iets meer honger in Afrika” #Wilders #eenvandaag pic.twitter.com/71MC2Rb1CC— Hans Jager (@hansjager) October 27, 2025
Als volkse beeldpolemiek
Mensen met dit soort plaatjes, van welke politicus dan ook, haat ik hartgrondig. Einde bericht https://t.co/YIUVPxu8g5— Mies (@MiesBee) October 27, 2025
Als de échte admiraal en Cortana
https://t.co/9Vdjeh2Nri pic.twitter.com/GQtiCm3EqP— EckhartsLadder (@EckhartsLadder) October 27, 2025
Als witte privilege Mandami
It has a lot of competition, but “Zohran Mamdani is actually white” might be my favorite deranged post of the week. https://t.co/V2Dh5HLeUp— Adam Carlson (@admcrlsn) October 28, 2025
Als Megajew
Mamdani meets with the Megajews pic.twitter.com/SjFDzkQJAw— Henri Fjord (@henri_fjord) October 26, 2025
