achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Sint-Maarten de koeien hebben staarten

Sint-Maarten lalala snoep

Snel nog ff naar de Appie makkers. Een zak Haribo voor de deur janken, want ze komen straks weer: Mees en Wipper en Kip en Storm en Bertram en hoe die lui tegenwoordig allemaal heten. Een heel kort liedje over rokjes en daarna is het graaien geblazen. En daar, iets verderop, staan papa en mama, heel erg trots omdat Kip weer te verlegen was dat liedje over die rokjes mee te zingen, maar wel de eerste was om z'n vettige kinderklauw in de snoeppot te steken. Geef ze maar een lekker blikje bier - die ouders dan. Sint-Maarten (Maarten van Tours enzo) is van ONS, en we laten onze traditie niet verkrachten door Kick Out Sint Maarten of het afgrijselijke kulfeest Halloween. Hoera!

Snoepfeest

Ik zweer trouw aan

Tags: sint-maarten, halloween, 11 november is de dag, 11 november
@Mosterd | 11-11-25 | 17:00 | 124 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Halloween! Hier, allemaal slutty verkleedpakjes

Hoera het is Halloween en dat betekent dan wel geen ophef over Zwarte Piet, maar wel over een verbod omdat bange poepzakken van kinderen enorme nachtmerries krijgen van al die griezelige pakjes. Kijk maar hoe eng het wel niet is:

@Mosterd | 31-10-17 | 16:25 | 0 reacties

Moslims spijkeren pamflet met hervormingen op voordeur Rotterdamse Essalam-moskee

Hervormolloween! Vandaag is het 500 jaar geleden dat Luther 95 stellingen (figuurlijk) tegen de kerkdeur spijkerde en de christen-Reformatie in gang zette. Vanmorgen troffen wij een oproep in de mail van moslims die hetzelfde willen met de islam.

@Van Rossem | 31-10-17 | 11:11 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.