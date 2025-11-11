Snel nog ff naar de Appie makkers. Een zak Haribo voor de deur janken, want ze komen straks weer: Mees en Wipper en Kip en Storm en Bertram en hoe die lui tegenwoordig allemaal heten. Een heel kort liedje over rokjes en daarna is het graaien geblazen. En daar, iets verderop, staan papa en mama, heel erg trots omdat Kip weer te verlegen was dat liedje over die rokjes mee te zingen, maar wel de eerste was om z'n vettige kinderklauw in de snoeppot te steken. Geef ze maar een lekker blikje bier - die ouders dan. Sint-Maarten (Maarten van Tours enzo) is van ONS, en we laten onze traditie niet verkrachten door Kick Out Sint Maarten of het afgrijselijke kulfeest Halloween. Hoera!