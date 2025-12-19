Wij weten niet hoe het u vergaat , maar bij ons is het ingeslagen als een bom. Diverse bloggers vielen elkaar huilend in de armen bij de koffieautomaat. Niet omdat de koffie goor is, maar omdat het Regio Songfestival ermee kapt. Mocht u nog niet op de hoogte zijn: er bestond dus een jaarlijks Regio Songfestival (niet te verwarren met het eenmalige Het Nederlandse Songfestival in 1995, dat werd gewonnen door de Groningse Wia Buze, de Aretha Franklin van Termunterzijl, red.). Er vonden 3 edities van het Regio Songfestival plaats, waarbij elke provincie na eigen voorrondes een inzending naar de grande finale mocht sturen, die vervolgens live werd uitgezonden op alle regiozenders. De winnaars waren wereldzangeres Emmy Ackermans namens Limburg (2023), de onnavolgbare Emma Luca namens Gelderland (2024) en het onvergetelijke Stadskanaalster rapduo Iwan & Jeroen namens Groningen (2025). Het was allemaal bedacht door de 13 regionale omroepen omdat het gewone Songfestival nog niet genoeg gezeik opleverde, en iets met zichtbaarheid van de regio of zo. Maar het probleem was dus dat het helemaal geen gezeik opleverde en dat er niemand naar keek, het kon zelfs de grootste regiolover volkomen aan de reet roesten. Zoals de omroepen het formuleren: 'De impact was niet zo groot als gehoopt'. We zijn: ontroostbaar.