Eurovisie-impasse opgelost. Nederland NIET naar Songfestival, Israël WEL
Scheelt weer
Breek. We gaan NIET naar het Eurovisie Songfestival omdat Israël WEL gaat en AvroTros dat stom vindt. Dat is het resultaat van een overleg tussen alle deelnemende landen op de burelen van de EBU. Naast Nederland gooide nog een handvol andere landen de blokkade op tegen Israëls deelname, waaronder Ierland (goh) en 'Big Five'-land Spanje. De kans dat Israël daadwerkelijk uitgesloten zou worden vanwege de reeds geceasefirede Gaza-oorlog was klein aangezien de hoofdsponsor van het evenement het Israëlische Moroccan Oil is en Duitsland - een nog iets bigger Big Five-land - zich bovendien zou terugtrekken als het liedjesfestijn Nicht für Juden zou worden. Zo geschiedde, dus gooit Nederland de handdoek in de ring. Jammer, want een van 's lands beste zangeressen (Davina Michelle) had net aangeboden dat ze ons graag wilde representeren. De inzending kan, net als de oorspronkelijke boodschap van het Songfestival, allemaal in de prullenbak. Hup Israël dan maar.
UPDATE - Ook Songfestival-opperbottom Cornald Maas vindt het 'nogal jammer'.
Duiding (???)
Wij spreken toch over een Eurovisie Songfestival?— Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) December 4, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Songfestival past regels aan zodat Israël de volgende keer niet meer zo hoog eindigt
Even schuiven met de doelpalen
AVROTROS: Songfestival blijft voor Israël verboden
Maar wat nou als we een geel sterretje achter Israël zetten