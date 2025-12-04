Breek. We gaan NIET naar het Eurovisie Songfestival omdat Israël WEL gaat en AvroTros dat stom vindt. Dat is het resultaat van een overleg tussen alle deelnemende landen op de burelen van de EBU. Naast Nederland gooide nog een handvol andere landen de blokkade op tegen Israëls deelname, waaronder Ierland (goh) en 'Big Five'-land Spanje. De kans dat Israël daadwerkelijk uitgesloten zou worden vanwege de reeds geceasefirede Gaza-oorlog was klein aangezien de hoofdsponsor van het evenement het Israëlische Moroccan Oil is en Duitsland - een nog iets bigger Big Five-land - zich bovendien zou terugtrekken als het liedjesfestijn Nicht für Juden zou worden. Zo geschiedde, dus gooit Nederland de handdoek in de ring. Jammer, want een van 's lands beste zangeressen (Davina Michelle) had net aangeboden dat ze ons graag wilde representeren. De inzending kan, net als de oorspronkelijke boodschap van het Songfestival, allemaal in de prullenbak. Hup Israël dan maar.

UPDATE - Ook Songfestival-opperbottom Cornald Maas vindt het 'nogal jammer'.