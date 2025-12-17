AVROTROS pleegt genocide op Cornald Maas
Jammer Kontnald
De pseudopolitieke partij AVROTROS, de lange arm van Hamas in Hilversum, heeft genocide gepleegd op Cornald Maas. Wie 'Songfestival' zegt, zegt 'Cornald Maas'. Maar wie 'Israël' zegt, mag van de AVROTROS geen 'Songfestival' meer zeggen. En dus is het nu zo dat wie 'Songfestival' zegt, wél Israël zegt, maar geen 'Nederland' meer zegt, en wie 'Songfestival' zegt, dus ook geen 'AVROTROS' meer zegt. En dus is de trieste conclusie dat wie 'Songfestival' zegt, geen 'Cornald Maas' meer zegt. De AVROTROS heeft genocide gepleegd op Cornald, die in 2027 wél weer wil terugkeren, als de Jodenhaters van AVROTROS de dikke keutel weer hebben ingetrokken. Laffe boel.
