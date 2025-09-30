achtergrond

POLL - Mag Israël meedoen aan het Songfestival?

praat mee

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Euro-pa-pa-pa (hey)
Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Eu-ro-pa (hey)
 

POLL-UPDATE: Geen wereldvrede die dit landje (lees: AvroTros) van mening zal doen veranderen: "Ook bij staakt-het-vuren in Gaza: Nederland boycot songfestival bij deelname Israël", zo laat AvroTros weten aan het AD.

Tags: israel, songfestival, meedoen
@Pritt Stift | 30-09-25 | 18:00 | 348 reacties

