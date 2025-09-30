POLL - Mag Israël meedoen aan het Songfestival?
praat mee
POLL-UPDATE: Geen wereldvrede die dit landje (lees: AvroTros) van mening zal doen veranderen: "Ook bij staakt-het-vuren in Gaza: Nederland boycot songfestival bij deelname Israël", zo laat AvroTros weten aan het AD.
Reaguursels
VN-commissie: Israël pleegt genocide
Zeg is dat nou dun of glad ijs of allebei
Brante & Immink - Wonen er mensen in Israël?
Hallo. Is daar iemand?
Feynman en/of Feiten – Nieuwsuur zakt in Gaza
Wie maar 1 kant belicht, is onderdeel van het probleem
Israël gaat Gaza-Stad bezetten en stelt vijf eisen voor beëindigen oorlog
Veiligheidskabinet vergadert tien uur, stemt (deels) in met plan Netanyahu
Israëlische media: 'Volledige bezetting Gazastrook ophanden'
Maar wat zal kabinet Schoof hiervan vinden?
Kabinet komt met maatregelen tegen Israël
er komt vanavond nog... EEN BRIEF
Feynman en/of Feiten – Chaos in Gaza
Hamas weigert haar macht over te dragen in ruil voor voedsel, verkiezingen en vrede