Daar zijn we weer! ANP levert foto's, zelf krankzinnige onderschriften verzinnen. Dossier hier

EN WIE HEBBEN WE DAAR om de fotoserie mee te starten, het is de Belgische familie De Brok, want u dacht natuurlijk dat het alleen maar Nederlanders zijn, nou mooi niet. Vader Peter de Brok en moeder Hon spelen bij de iglo, samen met kindje Jokke en hun hondje Brokkel. Een grote gezellige Belgische bedoening daaro, thuis hebben ze nog heel veel briefjes van 200 Belgische franks met Adolphe Sax op de voorkant. Zo'n briefje was vroeger ongeveer € 5 waard. Brokkel de Brok is een lieve hond.

En wie loopt hier met haar hond, het is Riet, de vrouw van Jan Veldstoel. Ze wandelt samen met haar hondje Pedo door de wijk. Ze heeft de hond gekocht bij een geitenboerderij en ze vond het heel raar dat ze daar ook honden verkochten. Er was geen specifieke reden om hun hondje Pedo te noemen, dat vonden ze gewoon een mooie naam. Riet werkt als pijpfitter bij Damen in Schiedam. Ze meet pijplengtes af en zaagt of snijdt pijpen doormidden. Autogeen of plasma, het maakt helemaal niet uit.

Sannie ter Winkel werkt als showroomadviseur deeltijds bij X20 Badkamers. Daar kwam ze te werken na een open sollicatie toen ze een keer bij de cyclocross in België was geweest. Daar stond altijd zo'n grote gele eend langs het parcours en toen dacht ze: goh laat ik maar eens solliciteren. Haar favoriete veldrijder is Laurens Sweeck, de koning van zand. Ze is een van de 2,3 duizend leden van de fanclub van de gebroeders Sweeck.

U denkt: hee wat leuk, kinderen in de iglo. Nou nee, het is een volwassen vrouw. Die mevrouw is Ien Imini, een 72-jarige ililiputter uit het noordoosten van Nigeria. Ien is 38 jaar geleden naar Nederland gekomen om te werken als werkvoorbereider in de civiele betonbouw. Haar lengte zit haar niet in de weg. Bovendien: Ien is schatrijk, want in 2023 ontving ze een groot geldbedrag van een Nigeriaanse prins. Die had tienduizenden verre familieleden geprobeerd te bereiken in Nederland, maar Ien was de enige die reageerde. Nu rijdt ze in een aangepaste Lamborghini Aventador.

Op de fiets door het bos rijdt Mathieu Pandervoel, een 42-jarige chauffeur combi container haakarm uit de omgeving Assen-Zuidwest. Mathieu heeft een vader, Adri Pandervoel, die hem altijd ongevraagd advies geeft. Je moet op die en die bandjes door het bos rijden, dat werk. "Ik ben een 42-jarige chauffeur combi container haakarm uit de omgeving Assen-Zuidwest, pa", repliceert Mathieu dan. In een vorig leven was Mathieu danser bij een club in Ibiza, maar daar ging hij weg. Hij is een nuchtere Drent.