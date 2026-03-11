achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

StamCafé. Adverteren op GeenStijl? Dat kan! Stuur een mailtje!

We moeten het TOCH NOG EVEN hebben over ons

Wij van GeenStijl proberen zo vrij en onafhankelijk mogelijk door het leven te gaan en dat doen we vooral door middel van donaties en lidmaatschappen. MAARRRR! Dat wil natuurlijk (nog) niet zeggen dat we volledig advertentieloos door het leven gaan. Adverteren op GeenStijl is natuurlijk mogelijk en hartstikke welkom! Niet alleen voor grote bedrijven, maar voor iedereen! Hebt u nou een eigen bedrijf dat u onder de aandacht wil brengen? Bent u baas van een internetbedrijfje, een webshop, een kledingwinkel of bent u schilder of dakdekker of hovenier die graag landelijke exposure wil? Of wilt u gewoon GeenStijl steunen terwijl u er ook nog eens een banner of verkeer naar uw website voor terugkrijgt? DAT KAN!

Adverteren op GeenStijl? Stuur vrijblijvend een mailtje naar Michiel op sales@geenstijl.nl en dan onderzoeken we samen de kansen en mogelijkheden.

O ja, de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Iran ziet u in Liveblog 27.

Tags: geenstijl, stamcafe , sales
@Mosterd | 11-03-26 | 21:30 | 85 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Steun de liveblogs. Steun GeenStijl

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN FINANCIEEL HUISHOUDELIJKE AARD

@Redactie | 03-03-26 | 12:30 | 141 reacties

Stamcafé! Een week in het leven van Wimpie

Je moet wat voor € 3.875 bruto per maand (inclusief vakantiegeld)

@Mosterd | 29-01-26 | 22:00 | 379 reacties

BEDANKT allemaal

Voor het kijken naar de Grote GeenStijl Uitslagenshow!

@Mosterd | 30-10-25 | 13:37 | 222 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.