GOEDEMORGEN. HIERRR DE LAATSTE GEENSTIJL PROGNOSE VAN #TK25
Het is nog altijd: spannend
Ha ja vannacht was een topnacht met trending topic #WijKijkenNog, de uitslagenavond van GeenStijl i.s.m. Maurice de Hond, Data Dennis, de Vlaminator en vele anderen, u had erbij moeten zijn maar u kunt het ook hieronder terugkijken. Hierboven ziet u de laatste prognose van de uitslag zoals wij die voorspellen na 333 volledig getelde gemeenten. Dit is dus de definitieve voorlopige prognose met de waarschijnlijke maar nog niet in steen gebeitelde uitslag. Er kan her en der nog 1 zeteltje bij of af komen en dat betekent dat we pas echt weten wie de winnaar is als de fat lady van de Kiesraad zingt. Het blijft spannend. #Wijzijneventukken.
