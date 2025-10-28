Geen partij, wel een kandidaat

U mag weer morgen! Nou ja, misschien niet, misschien mag u wel nooit meer, of misschien moet u juist iedere avond, iedere ochtend danwel iedere middag en is voor u de lol er zo langzamerhand een beetje vanaf, maar morgen mag u in ieder geval weer stemmen. Wij van GeenStijl vinden ons publiek (u) oud en wijs genoeg om zelf te kiezen op welke partij, maar om ons publiek (nog steeds u) desalniettemin een beetje van dienst te zijn hebben we per partij even uitgezocht welke kandidaat u moet kiezen.

Lijst 1 (PVV), nummer 24 (Maikel Boon)

Als er iets de komende vier (of twee, of één jaar) een steeds grotere rol gaat spelen, dan is het wel Artificial Intellegence, oftewel AI. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en zijn voor de eenvoudige leek haast niet meer bij te benen, zeker niet zonder hulp van AI. Stem daarom op een kandidaat die weet waar Abraham de Mosterd haalt en Grok de lollige plaatjes, stem op Maikel Boon.

Lijst 2 (GroenLinks-PvdA), nummer 62 (Erik van Muiswinkel)

Als u dan toch per se op die gribusbende van Kati Piri en Timmerfrans moet stemmen, dan maar meteen op de man die de ziel van die partij, niet geïnteresseerd in de waarheid, maar altijd in het eigen gelijk, belichaamt: Erik van Muiswinkel. Verspreidde dan misschien geen AI-plaatjes, maar wel compleet van de pot gerukte verzinsels over het Israëlische leger en de moordenaar van Charlie Kirk. Daarmee geconfronteerd begon hij te pruttelen over de 'intellectuelen van GeenStijl', maar dat vinden wij juist een compliment. Stem daarom Van Muiswinkel de Kamer in, stem op numero 62.

LET OP: KIEZERS VOOR GROENLINKS-PVDA MOETEN MORGEN TWEE BOLLETJES INKLEUREN IN PLAATS VAN ÉÉN.

Lijst 3 (VVD), nummer (opzoeken, red.) (Ed Nijpels)

Weet u wat het is? Deze VVD is onze VVD niet meer. Vroeger was de VVD een partij van liberalen, van vrijdenkers, van vrijzinnige lui, mensen die zelf hun eigen mening vormden, ook als die mening toevallig precies dezelfde mening was als de mening van alle kranten- en talkshowredacties van Nederland. De echte VVD! De nette VVD! De VVD van Bolkestein! Van Soumaya Sahla! Die VVD zijn we kwijtgeraakt aan allemaal mensen die denken dat de VVD een rechtse partij zou moeten zijn. Dat is natuurlijk onzin, rechtse mensen verdienen helemaal geen eigen partij en als ze zo graag een eigen partij willen dan kunnen ze lekker oprotten naar Geert Wilders. Stem daarom op de VVD zoals de VVD ooit is bedoeld, stem op Ed Nijpels.

Lijst 4 (NSC), nummer 1 (Eddy van Hijum)

Deze hoeven we niet uit te leggen natuurlijk. Het mooie aan Eddy van Hijum is dat hij als aanvoerder van de NSC-ministersploeg een miljoenmiljard kansen om met opgeheven hoofd uit het kabinet te stappen voorbij liet gaan, om juist toe te slaan op een moment dat het echt helemaal nergens op sloeg. Dat is pas bestuurlijke vernieuwing. Geen enkele partij slaagde er ooit in om uit het niets met twintig zetels in de Kamer te komen en daarna meteen weer met 0 zetels te verdwijnen, maar Eddepet gaat dat regelen. Goud.

Lijst 5 (D66), nummer 11 (Felix Klos)

Stond ooit in zijn blote reedt op GeenStijl en dan ben je een hele grote. Werd daarna door de partijtop voortdurend op hoge plaatsen gezet, waarna hij de leden van de partij hem elke keer weer een beetje omlaag stemden. Dat klinkt als iemand die naar boven likt en naar beneden trapt, oftewel de (bloot) vleesgeworden D66'er.

Lijst 6 (BBB), nummer 23 (Cees Meeldijk)

Als je toch voor het palingpopulisme zwicht, dan toch zeker voor een visserman en wel visserman Cees Meeldijk. Totale kampioen en tevens ook visser alsmede opgraver van allerlei historische schatten op de bodem van Onze Zeeën. Schreef ooit dit en dit belangwekkend topic op GeenStijl en gaat gegarandeerd nooit een ei uit zijn bh halen. Tenminste, dat hopen we.

Lijst 7 (CDA), nummer 11 (Tijs van den Brink)

Niet de hoogste man op de CDA-lijst, zelfs niet de hoogste Van den Brink op de CDA-lijst (dat is Sywert-fluisteraar Bart), maar wel de enige kandidaat die beroemd werd door een piemeltweet. Van Tijs van den Brink is het tenminste gewoon bekend dat hij God belangrijker vindt dan homo's, bij Henri Bontenbal blijkt het voor veel mensen een verrassing. Adieu Tijs, veel plezier in Den Haag.

Nou van je vrienden moet je het hebben

Woensdag stem ik op het "meest effectieve kamerlid van 2025", namelijk @DonCeder. Nummer 3 van de @christenunie. Met het motto: Opstaan voor het goede. — Andries Knevel (@andriesgknevel) October 27, 2025

Lijst 8 (SP), nummer 11 (Leroy Vossenberg)

We waren die clownspartij even vergeten maar de SP doet ook mee dit jaar. Wij kenden niemand op de lijst dus kozen we maar voor Leroy Vossenberg, omdat wij mensen die Leroy heten (meestal) hele leuke mensen vinden. Er zijn echt te weinig Leroys in onze politiek, de politiek zou er van opknappen als we meer Leroys zouden hebben. Bad, bad, Leroy Brown, weet u wel. We hebben deze Leroy even gegoogeld en hij blijkt zelfs voor zijn mede-SP'ers te radicaal, maar dat mag de pret niet drukken. Stem Leroy naar Den Haag.

Lijst 9 (DENK), nummer 10 (Orlando Hellings)

Ook hier zijn we weer gegaan voor iemand met een goede voornaam (en topfoto) en die iemand is blijkbaar Orlando Hellings. Hellings is bovendien de enige kandidaat uit Zaanstad in de top-10 op een lijst, kun je nagaan. Het lijkt wel of er in Den Haag een soort institutioneel racisme tegen mensen uit Zaanstad is. Als mensen uit Zaanstad (leuke mensen) naar de landelijke politiek kijken, dan herkennen ze zich daar gewoon niet in, terwijl mensen uit Zaanstad er ook gewoon bij zouden moeten horen. Jammer dat de nieuwe partijbaas Tunahan Kuzu niet snapt dat er dus gewoon iemand uit Zaanstad in de top 3 van de lijst moest, maar ja anders werd Rotterdammer Stephan van Baarle zeker boos. Doe eens iets gezellings, stem op Orlando Hellings.

Lijst 10 (Partij voor de Dieren), nummer 15 (Merel Muller)

Zeg je dieren, dan zeg je Merel.

Lijst 11 (FVD), nummer 7 (Peter van Duyvenvoorde)

Zegde op het laatste moment af voor de GeenStijl Podcast en dan ben je een hele grote. FvD'er van het eerste uur die ondanks het virulente antisemitisme, het interne gezeik en de totale waanzin de partij (en de lucratieve baantjes die hij aan de partij te danken heeft) trouw bleef. Wat hij aan FvD toevoegt is een beetje die air van een flamboyante geleerde die af en toe misschien gepeperde uitspraken doet, maar in ieder geval vatbaar is voor nieuwe ideeën die meebewegen met de gevoelde richting van de tijd.

Lijst 12 (SGP), nummer 10 (Johan Roodnat)

Lekkerste wijf van de lijst.

Lijst 13 (ChristenUnie), nummer 50 (Beatrice de Graaf)

Wij mogen Bea zeggen (van onszelf) tegen het lachebekje van Christelijk Nederland professor doctor Beatrice de Graaf. Zit helaas niet meer op Twitter om het domme plebs uit te leggen dat een ring door je neus eigenlijk hetzelfde is als een Hitlersnor, maar als we nu massaal op haar stemmen kan ze dat gewoon iedere week tijdens het Vragenuurtje doen. Wel altijd even goed checken op bronvermelding.

Lijst 14 (VOLT), nummer 4 (Simone Ritzer)

Raar: Nilüfer Gündogan, het enige Kamerlid van VOLT dat wij ons nog kunnen herinneren, staat dit jaar helegaar niet op de lijst. Daarom gaan we maar voor tweede keus Simone Ritzer. Wat haar nou juist onderscheidt van de andere VOLT-kandidaten is dat ze een echte verbinder is, dat ze denktanks begeleid, helpt met het opstarten van communities, burgers en bedrijven de dialoog laat aangaan en daarmee echt het verschil maakt. Ze gaat juist voor luisteren in plaats van schreeuwen, dat is echt wat VOLT nu nodig heeft.

Lijst 15 (JA21), nummer 2 (Annabel Nanninga)

Ja natuurlijk lui. Vergeet DJ Jopie. Vergeet Ingrid dinges. Als u voor JA21 gaat, gaat u voor Us Annabel, al is het alleen maar vanwege al die geweldige topics op GeenStijl.

Lijst 16 (Vrede Voor Dieren), nummer 4 (Ewald Engelen)

Echte liefde is... Als de politieke partij die je liefje heeft opgericht is overgenomen door haar eeuwige rivale en er uit rancune een alternatief komt, zelf op de lijst voor dat alternatief gaan staan. Vind iemand die voor u over heeft wat ladies man Ewald Engelen overheeft voor Marianne Thieme. En als dat niet lukt, stem dan op Ewald.

Lijst 17 (BVNL), nummer 2 (Dorien Rookmaker)

Raar maar waar: de AB-SO-LU-TE STER van de campagne van BVNL, Marieanne Versluys, staat niet op de lijst. Daarom moeten we het doen met de nummer 2, die ook echt de nummer 2 is, namelijk Dorien Rookmaker. Dorien Rookmaker maakte exact dezelfde ontwikkeling door als Wybren van Haga: weggegaan bij FvD omdat Baudet te gek deed, en daarna zelf nog gekker worden. Beheert misschien wel het achterlijkste politieke twitteraccount van Nederland en speelde een glansrol tijdens Elsfest. En hoezo staat Sid Lukkassen eigenlijk niet op deze lijst? Was hij te eerlijk?

Lijst 18 (BIJ1), nummer 10 (Venus aka Ma’MaQueen Bijleveld)

Deze hadden we de vorige keer ook al, maar verander nooit een winnend team. Bovendien is Venus een van de weinige BIJ1'ers die ook echt BIJ1 is gebleven en zich niet heeft afgesplitst. En u maar denken dat al die travestieten een gespleten persoonlijkheid hebben met uw conservatieve vooroordelen. Naar eigen zeggen "een creatieve, enthousiaste Rotterdammer met het hart op de goede plek", nou dan.

Lijst 19 (Libertaire Partij), nummer 6 (Esra van Beelen)

Wij kennen mensen die na het invullen van de Stemwijzer uitkwamen bij de Libertaire Partij, maar die worden daar voor behandeld. Als u echter eigenwijs genoeg bent (en dat zijn libertairen, weten wij uit ervaring, altijd) om toch voor de LP te gaan dan kunt u maar beter op de nummer 6 stemmen, want die staat op de foto met een kettingzaag. Supervet natuurlijk, net als Javier Meilei. Afuera met die handel, kan het schelen, stem op Esra Beelen.

Lijst 20 (50PLUS), nummer 24 (Sjanie Donker)

De walgelijkste partij van Nederland heeft allemaal walgelijke mensen op de lijst, maar wij vinden Sjanie Donker de minst walgelijke, omdat ze Sjanie heet natuurlijk en ook omdat ze in Apeldoorn woont en blij is met de prettige voorzieningen, waarvan de bibliotheek en de Kaldi haar favoriet zijn. Waren alle ouderen maar zoals Sjanie Donker en bleven ze maar met hun hebberige tengels van onze pensioenpotten af.

Stem op GeenStijl

Morgen kijkon!