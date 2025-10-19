achtergrond

LIVE. Het RTL Debat Zonder Wilders, Maar Dan Zonder Wilders op groot scherm in het Stamcafé

Grote afwezige: Geert Wilders

Vorige week organiseerde RTL een verkiezingsdebat, maar daar was Geert Wilders niet bij. Nu organiseert RTL weer een verkiezingsdebat, en daar is Geert Wilders weer niet bij. Zo is Geert Wilders weer de grote afwezige, terwijl de aanwezigen juist de grote aanwezigen zijn. Dat zijn dus Clowntje Bontenbal, Timmerfrans, Dilan Waar De Klappen Vallen en Niet De Slimste Mens Rob Jetten, en vandaag mogen ook DJ Jopie en [opzoeken, red.] van de Splinter Partij meedoen. Ook is er een tafel (een tafel!), waar Frits Wester aanschuift om het geheel van nuchtere duiding te voorzien. Je zou er bijna niet voor naar de Formule 1 kijken. Proost.
UPDATE: Dat zien we graag. Een heel erg ongemakkelijk begin waarin iedereen op een rijtje staat en net niet grappig doet. 
UPDATE: En meteen reclame. Maar mevrouw kan niet wachten, mevrouw heeft NU een debat nodig. 
UPDATE: Gijs Rademakers en Frits Wester zijn de hele tijd aan het woord, maar allebei geen premiersmateriaal denken wij
UPDATE: Ho wacht, nu toch politici
UPDATE: Oh nee, eerst nog een filmpje met Jaïr
UPDATE: Het heeft twintig minuten geduurd, maar er gaat nu gedebatteerd worden, over de zorg
UPDATE: Jimmy Dijk wil het eigen risico naar 0 euro en dan een inkomensafhankelijke zorgpremie. Een stapje dichter naar inkomensafhankelijke krentenbollen, het ideaal van de SP
UPDATE: Frans Timmermans wil het eigen risico halveren, jammer dat niemand hem uitdaagt en zegt dat hij NU het complete eigen risico MOET afschaffen, misschien een onafhankelijk iemand uit het publiek ofzo
UPDATE: Belangrijke peiling. 58% van de mensen vindt zorg 'niet goed', bedankt voor de informatie Gijs
UPDATE: SP GRATIS CONDOOMPIES VOOR IEDEREEN GAMECHANGER
UPDATE: Timmerfrans beschuldigt Jetten van JOKKEN over het toelaten van nieuwe behandelingen tot het basispakket
UPDATE: Henri Bontenbal zit een beetje onfatsoenlijk te wijzen, leidt heel erg af
UPDATE: Gerri Eickhof gaat darts kijken
UPDATE: Nu debat over ASIEL
ONDERTUSSEN IN TER APEL: al vier nachten op rij meer dan 2000 overnachtende asielzoekers
UPDATE: Eindelijk weer een filmpje van Jaïr, we waren al even bang dat er geen filmpjes van Jaïr meer zouden komen
UPDATE: En na het filmpje van Jaïr weer cijfers van Gijs over hoeveel procent van de Nederlanders minder studiemigranten wil, als we toch niet zouden weten hoeveel procent van de Nederlanders minder studiemigranten wil
UPDATE: En nu moeten we weer horen wat Frits Wester ervan vindt, zo kunnen we de lijsttrekkers helemaal niet door elkaar heen horen praten!
UPDATE: Bij het darten staat Dirk van Duijvenbode, alias The Aubergenius, in de finale
UPDATE: We kijken nu naar een filmpje van Jaïr met daarin een ander filmpje van het vorige debat
UPDATE: Nu debat over de woningcrisis, iedereen is tegen de woningcrisis
NOU HÈ HÈ: Hoop toeters, hoop bellen, weinig debat, het enige moment dat het echt spannend was, was toen Timmerfrans Jetten aanviel over de fictieve gevolgen van de fictieve doorrekening door het CPB van het D66-programma. Zin in gratis bier nu.

@Ronaldo | 19-10-25 | 21:30

