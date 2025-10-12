Is dát even jammer. Organiseer je een debat, is de beste debater er niet bij. Balen! En dat allemaal door twee Marokkanen en een Tsjetsjeen in België die in een niet-verbrande koran hadden gelezen dat Bart de Wever en Geert Wilders dood moeten. Godzijdank is de aanslag verijdeld en zijn die gasten opgepakt. Maar nu krijgen we er wel een heel andersoortige aanslag voor terug. Een op de ogen, de oren, op ons goede gemoed en de logica: het RTL Verkiezings... eh hoe noem je dat ook weer? Gesprek? Ideeënstrijd? Onderonsje nee. Discussie, redestrijd of gedachtewisseling? O NEE DEBAT! Het bovengrondse RTL Verkiezingsdebat dus. Eeuwig zonde dat het niet een ander format is geworden, we hadden juist zo lang zitten broeden op suggesties voor RTL. Enfin, we krijgen Tweede Keus Jetten, Timmerfrans, Yesilgöz en Bontenbal (voor de gezelligheid) voorgeschoteld in het eerste serieuze televisiedebat van deze campagne. Spannend zeg! Voor een van politici verliep de voorbereiding niet wat je noemt ideaal. Eerder vanavond werd Frans Timmermans namelijk belaagd door een stuk loslopend schorem, vermoedelijk overblijfsel van de anti-immigratie demo in Amsterdam, die een Café-Restaurant aan de Herengracht binnendrong en de Linkse Leider daar verrot schold. Behoorlijk ziek. Timmermans (zijn reactie HIER) was daar voorafgaand aan het debat in gesprek met RTL Nieuws. Allemaal dus even aanvangen met wat woorden over hoe erg het is voor Wilders, Timmermans en de democratie zodat ze daarna snel van start kunnen met elkaar de hersens inslaan over Wilders, Timmermans en de democratie. We gaan er eens goed voor zitten en doen vanavond wat RTL-dino Frits Wester elke avond doet: stevig aan de kruik en vooral niet luisteren naar wat politici zeggen. Proost en moge de knapste winnen. Afzakkertje, nabeschouwing en muziek hieronder.

Update - Pauze Wat een genot, even rust.

Update - Pauze II Houden we het nog een beetje vol? Wij nog maar net. Gelukkig hebben we hier straks nog de vrolijke, optimistische, opbeurende, enthousiaste en op zich best gezellige nabeschouwing!

Update - Er wordt buiten de Beurs van Berlage gedemonstreerd door ProPallies (foto hieronder).

Update - Pauze III Hoeveel pauzes krijgen we nog??

Update - Einde Applaus, wat een debat! Voelde allemaal net wat te debatterig naar onze smaak. Fons Lambie krijgt in ieder geval een dikke voldoende. Het debat was degelijk, beschaafd, inhoudelijk, zelfs even fatsoenlijk en ook ronduit saai en voorspelbaar. Timmermans leed nogal aan stemverheffing en wist zich op geen enkele wijze te onderscheiden. Bontenbal gesticuleerde meer dan eens (wat hem beter afging dan ABN spreken) en probeerde zich juist wel te onderscheiden, laat dat nou net niet zijn kwaliteit zijn, waardoor hij er vaak wat onhandig bij kwam te staan. Jetten wilde Meneertje Redelijkheid spelen, alleen zei Meneertje Redelijkheid werkelijk niks - wel gelachen om die grap over tien steden en de doorzichtige debattrucjes. En Dilan Yesilgöz schijnt ook aanwezig te zijn geweest. Winnaar: helaas toch Bontenbal - het staat u uiteraard vrij hieronder het tegendeel te beweren. Wellicht was deze keuvelsessie een voorbode van de formatiebesprekingen, wie zal het zeggen? Toch ging het vanavond vooral over kleurtjes, niet over huidskleurtjes maar over de stoplichtkleurtjes groen en rood. En we ergerden ons daar groen en geel aan. Hoogtepunt van de avond: het decor, de Beurs van Berlage. Dieptepunt: er komen nog heel veel debatten aan de komende weken. Zucht.