Aan de vooravond van De Allerbelangrijkste Stap richting vrede, namelijk de stap op Nederlandse bodem, is er TOPOVERLEG over die vrede tussen Zelensky en EU-leiders - die voorafgaand al met een ontzettend krachtig statement kwamen, waarin Oekraïne een toekomst bij de EU wordt beloofd - plus Witkoff, Kushner en natuurlijk Nederlander van het jaar Mark Rutte. Dat overleg vindt plaats in Merz-land (die de Europese voortrekkersrol volledig voor Macrons neus heeft weggekaapt) Duitsland, in Berlijn om precies te zijn (pre-meeting beelden HIER). Gisteren werd al bekend dat Zelensky bereid is zijn NAVO-wens op te geven. Komt vandaag bij dat Rusland een EU-lidmaatschap voor Oekraïne prima lijkt te vinden en de VS en de EU het land artikel 5-achtige veiligheidsgaranties willen bieden. Daarmee is vrede, op basis van wat eerst een nogal bezopen Trumpplan was, ogenschijnlijk dichterbij dan ooit. Daar hoort een magische Oekraïnetop-vredesfoto bij en pal achter dealmakers Kushner, Witkoff en mogelijke dealmaker Zelensky vinden we: DICK SCHOOF. De man zonder wie we het woord vrede überhaupt niet hadden durven uitspreken. Dat Zelensky morgen Nederland aandoet moeten we dan ook zien als een persoonlijk bedankje aan Schoof. Goed, ze zijn nog bezig in Berlijn en we houden de boel in de gaten, en bij VREDESNIEUWS krijgt u het uiteraard te horen. Tot die tijd zitten we in het Café aan
het bier de thee. Proost!
Ondertussen knalde Oekraïne een Russische onderzeeër in Rusland uit de vloot met ONDERWATERDRONES. Een knap staaltje oorlogsvoering voor gevorderden op het moment dat het er misschien wel het meest toe doet.
Onderzeeër kaput
Trump over Oekraïne, sprak ook met Schoof
.@POTUS on Ukraine peace talks: "I think we're closer now than we have been ever." pic.twitter.com/P0gCxWIhmr— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 15, 2025
Lol
Steve Witkoff nearly walks past lurking slenderman Merz in Berlin, before saving it with awkward smiles and handshakes.— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) December 15, 2025
Over to the resident body language decoders. pic.twitter.com/1mF2dyEiur
