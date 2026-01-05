achtergrond

Winter des doods overspoelt Nederland, code oranje annexeert Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe

LEVENSGEVAARLIJK

We gaan het niet mooier maken dan het is. Er komen botsingen, botbreuken, tragische ongevallen. Niet iedereen die er vandaag is, is er morgen nog. Vooral ouderen lopen gevaar. Daartegenover staan sneeuwballengevechten, sneeuwpoppen en de mogelijkheid tot mijmeren over een Elfstedentocht. U kunt de strooikaart raadplegen maar veel beter kunt u gewoon thuisblijven. Als het tegenzit, blijft ook Wim Daniëls vandaag thuis en maakt hij van die gelegenheid gebruik om de godganse dag te twitteren. Als het nog meer tegenzit, gaat een aanzienlijk deel van zijn tweets over het weer. Laat u daardoor niet van de wijs brengen of uit het veld slaan. Het weer, maar ook Wim Daniëls: alle problemen zijn uiteindelijk tijdelijk van aard. Hou je veilig, makkers.

Tags: weertje, eindtijd, wim daniels
@Schots, scheef | 05-01-26 | 09:00 | 199 reacties

