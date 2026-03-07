You know the drill. U kent het wel. Du kennst die Übung (geen idee of dit klopt, na drie jaar gestopt met Duits). De Strade Bianche. De Klassieker die geen Klassieker is, die sowieso gewonnen gaat worden door Tadej Pogacar met z'n geblondeerde kop, maar het is de allermooiste van allemaal. Voor even zit u niet meer op de bank in Purmerend-Overwhere, maar u bent in Toscane en u proeft het stof, ruikt de bloesem, aait in uw gedachten de cipressen, u hoort de theme van Gladiator en 's avonds gaat u naar bed met een ravissante Toscaanse droom genaamd Donna. Ze is de dochter van de waard van een 'caffè' waar u indruk maakte met uw verhalen over kunst, muziek en alle boeken van Pieter Waterdrinker (literatuur). Ze heeft felbruine ogen, zwartglanzend haar dat ruikt naar geluk, een lijf met de perfecte maten en ze giechelt ondeugend om alles wat u zegt. Maar hey, uw naam is Marco uit Purmerend-Overwhere, u zit op de bank en uw grootste prestatie is dat u vanavond weer een paar frikandellen speciaal gaat ophalen bij de Smikkelhoek. Droom desondanks over Toscane. Open bier, Peroni, of trek de kurk uit de fles wijn. Sangiovese. En kijk de koers.

INSTANT UPDATE - Pogi is al vertrokken. Uw droom nog niet