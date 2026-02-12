We waren gisteren even druk met Joep Wennemars maar wat er ook gebeurde: de herendubbel in het rodelen. De herendubbel in het rodelen, een combinatie tussen schaken, van een heuvel afrollen en Brokeback Mountain kijken op Netflix, is de mooiste sport ter wereld. Elegant ook, en bovendien veel leuker dan de belegen damesdubbel. De Italianen op de foto hierboven pakten GOUD, al verdienen ALLE deelnemers aan de herendubbel een mooie medaille. De medaille van het leven. Eentje van chocolade, die ze zwijgzaam pellen & opeten op de hotelkamer. Dat uw zoon op een dag thuiskomt, zegt dat hij gaat stoppen met zijn studie om een topsportcarrière na te jagen. Uw hart maakt een sprongetje, en dan zegt hij wat hij wil zijn: de onderste in de herendubbel van het rodelen. U dacht vroeger dat hij tennisser zou worden, of anders voetballer. U hoort het allemaal aan, de verhalen over bocht 13, cappuccino na 12 uur, aerodynamica en de vele kilometers per uur, en u bent trots. In uw dorp woont ook iemand die de bovenste in de herendubbel is (de receiver). Het tennisracket gaat met een lach en een traan terug naar de Decathlon, maar ach, dat is ook zo'n harde wereld, niets voor uw zoon, en de mooie zwarte Copa Mundial die u kocht voor z'n veertiende verjaardag gaan ook weer de kast in. Uw zoon is een rodelaar, en hij wordt een verdomd goeie. Niet geheel in die lijn, maar ook sport: NU LIVE de 5 kilometer schaatsen voor vrouwen. In rit 2 Marijke Groenewoud (die de geblesseerde Bente Kerkhoff vervangt), in rit 4 Merel Conijn. We gaan voor BRONS. Later meer.

Update - Ho wacht Groenewoud in Rit 1. GAS EROP

Update - GROENEWOUD TEGEN EEN CHINEES. Lecipe fol disastel

Update - Gaat niet goed. Groenewoud, totaal niet in vorm, gaat de 34 in. We zullen het hier maar roepen: het lijkt ons beter als Groenewoud de startplek voor de 1.500 aan Joy Beune geeft. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. TIJD 6.58.33

Update - Wit-Russische dame is al sneller dan Groenewoud. Matig

Update - Conijn knokt & stopt de ritzege in haar tas: TIJD 6.46.27

Update - WIKLUND STORT IN. CONIJN GAAT EEN MEDAILLE PAKKEN YES

Update - Shit hee. We dachten GOUD. Het werd zilver. Op een tiende. Balen. Wel knap