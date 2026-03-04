'Sybrand Buma in beeld' als nieuwe vicevoorzitter van Raad van State, die kapot moet
O ja hier moeten we ook nog van af
Erger dan zijn voorgangers kan natuurlijk niet. Eerst had je (voor zover wij ons kunnen herinneren) Herman Tjeenk Willink, en die was verschrikkelijk. Daarna kreeg je Piet-Hein Donner, die was nog veel erger, en die schreef bovendien het schandalige rapport over het toeslagenschandaal waarin hij probeerde Ongekend Onrecht in de doofpot te stoppen. En vervolgens kreeg je Thom de Graaf, die Ongekend Onrecht als een soort aanmoediging zag om nog meer burgerhatende regenteskheid uit te stralen en daarna ging klagen dat er wel eens kritiek op hem kwam. Dus hee, veel plezier Sybrand Buma met je nieuwe baantje als vice-voorzitter (ook zoiets trouwens, vice-voorzitter omdat de Koning de echte voorzitter is) van de Raad van State. Maar: DE RAAD VAN STATE MOET KAPOT.
Zo hadden we het niet bedoeld
Reaguursels
