'Willen jullie meer of minder bezwaar tegen nieuwbouw?'
MINDER MINDER MINDER
Slecht nieuws voor de zandhagedis, de rugstreeppad, de vleermuis en de korenwolf, zo twee dagen na Dierendag. Nederland is het namelijk zat, c'est ça, en daar staan we voor. "Zes op de tien Nederlanders vinden het zo belangrijk dat er snel veel nieuwe woningen komen, dat omwonenden in hun ogen minder mogelijkheden moeten krijgen om bezwaar te maken tegen bouwprojecten." Nou. Dan gaan we dat regelen toch? Dan komt er in 2026 een commissie, in 2027 een advies in 2028 een debat, in 2029 een nieuwe commissie, in 2030 een nieuw debat, in 2031 een nieuwe commissie en dan kunnen we vanaf 2032 misschien een keer gaan kijken of het een beetje werkt zo. Zin in de toekomst!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Raad van State tikt Halsema op de vingers: mocht XR-demonstranten niet verplaatsen
Ja hallo wie moeten we nu steunen in dit verhaal?
Raad van State stopt Onderste Steen MH17 weer stukje dieper in de grond
Lex specialis in je broekje
Amsterdam bouwt GEEN woningen
Geef Halsema die prijs!
Boomers Raad van State slopen belasting box 3
Graag dit, maar dan voor inkomstenbelasting
LONGREAD Toeslagenschandaal: Het old boys network van de Raad van State en Pels Rijcken
Ja sorry zijn we weer, maar dit moet even