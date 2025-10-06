Slecht nieuws voor de zandhagedis, de rugstreeppad, de vleermuis en de korenwolf, zo twee dagen na Dierendag. Nederland is het namelijk zat, c'est ça, en daar staan we voor. "Zes op de tien Nederlanders vinden het zo belangrijk dat er snel veel nieuwe woningen komen, dat omwonenden in hun ogen minder mogelijkheden moeten krijgen om bezwaar te maken tegen bouwprojecten." Nou. Dan gaan we dat regelen toch? Dan komt er in 2026 een commissie, in 2027 een advies in 2028 een debat, in 2029 een nieuwe commissie, in 2030 een nieuw debat, in 2031 een nieuwe commissie en dan kunnen we vanaf 2032 misschien een keer gaan kijken of het een beetje werkt zo. Zin in de toekomst!