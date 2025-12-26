achtergrond

De GeenStijl Podcast. Jaaroverzicht 2025 met Victor Vlam (deel 2)

Een podcast over 2025 (klik hierrr voor deel 1)

Nou wat ligt er vandaag toch weer onder de kerstboom jongens. We gaan gewoon verder waar we gister gebleven waren, meer specifiek in juli jongstleden, uiteraard weer met meningentycoon Victor Vlam. Met onder andere: Dilan Yesilgöz versus Douwe Bob, de afschuwelijke moord op Lisa, Angela de Jong stopt met schrijven over dingen waar ze verstand van heeft, Tijs van den Brink, Lidewij de Vos, de moord op Charlie Kirk, Elsfest, de verkiezingen, vrede tussen Israël en Hamas, Hans Wijers, ophef om het Sinterklaasjournaal, de antisemitische aanslag op Bondi Beach, de dramatische exit van Wybren van Haga uit de Derde Kamer en nog heel veel meer.

@Schots, scheef | 26-12-25 | 10:00 | 46 reacties

