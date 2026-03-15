DE GEENSTIJL PODCAST - Tanay Bilgin over Amsterdam Nieuw-West en zijn breuk met Forum voor Democratie

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het potsierlijke en het pietluttige

Omdat we niet de hele dag willen blijven hangen in het mega-geopolitieke, besloten we een keertje in te zoomen op het ultra-lokale. Waarom niet een keertje, in plaats van praten over de grote levensvragen of wiens raketten waar naartoe worden geschoten, praten met iemand die zich het liefst bezighoudt met buurtcentra, buslijnen en parkeerplekken? Onze interesse werd namelijk gewekt door het toch wel aparte verhaal van Tanay Bilgin, volgens de Telegraaf 'de laatste die doorhad dat hij bij de verkeerde partij zat'. Die partij was Forum voor Democratie, bekend van Forumland, remigratie en sinds een paar maanden van Lidemania en een opvallende groeispurt in de zetelpeilingen. Bilgin zat sinds corona bij Forum en was daar kandidaat-raadslid en lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West (bekend van GeenStijl). Hij hield zich bezig met dingen waar een lokaal volksvertegenwoordiger zich mee bezighoudt en nadrukkelijk niet met nonboreale architectuur, vaccinatieschade of een oprotpremie voor allochtoniërs. Sterker nog, daar had hij dus helemaal niets mee. Toch bleef hij trouw aan Forum, ook als andere partijen van links tot rechts hem maar wat graag binnenboord wilden hebben. Dat stopte allemaal toen Forum hem 4 weken geleden, na 6 maanden van verkiezingsvoorbereidingen, via een kort WhatsApp-bericht buitenspel zette. Het werd een (toegegeven, ietwat Amsterdam-loaded) gesprek over de grote vraag: Wat is hier gebeurd en wat deed deze jongen al die jaren bij 'de verkeerde partij'?

LIVEBLOG IRAN HIER

Tags: de geenstijl podcast, amsterdam , gemeenteraadsverkiezingen
@Zorro | 15-03-26 | 13:00 | 2 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Keyvan Shahbazi in De GeenStijl Podcast over Khamenei, regime change, Iran, Israël en internationaal recht

De GeenStijl Podcast. ✝RELIGIESPECIAL✝ met Jan-Jaap van Peperstraten

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 01-03-26 | 09:30 | 104 reacties

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

