achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

WTF. Efe Yumuk (25) ontving prank call van YouTuber en schoot daarna 2 willekeurige jongens dood in Amsterdam Nieuw-West

Overkomt ons nou nooit

Dan nu een verhaal uit een wereld ver van de onze Amsterdam Nieuw-West. Terwijl de rest van Amsterdam weende bij het zien van de in lichterlaaie staande Vondelkerk, werden in het Piet Wiedijkpark de twee Syrische jongens Mohammed Nor (16) en Mohammed Al Mukrasi (18), woonachtig in een asielzoekerscentrum, doodgeschoten op basis van volslagen willekeur. Wat nu blijkt: De Turks-Nederlandse schutter Efe Yumuk (25) was kort daarvoor lijdend voorwerp bij een prank call van YouTube-kanaal RouandYT, bekend van een serie video's waarin hij door vervelende jochies gevraagd wordt om andere vervelend jochies op te bellen en zich voor te doen als politieagent of een van de ops (AKA gangsterjochies van de rivaliserende wijk). In dit geval deed YouTuber Rouand dat tweede, hij hield 'een gangsterverhaal' waar Efe Yumuk slecht op reageerde. Die ging helemaal door het lint en riep onder andere "Kom naar die blauwe brug als je ballen hebt". Yumuk, niet wetend dat het allemaal een stomme grap was, ging vervolgens naar de blauwe brug in het park en begon op de eerste de beste voorbijgangers te schieten. Twee jongens dodelijk geraakt, een derde metgezel wist te ontkomen. Verkeerde plaats, verkeerde tijdstip. WTF.

Tags: nieuw-west, amsterdam , moord
@Zorro | 22-04-26 | 13:13 | 19 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.